NO. 7 KANSAS 65, NO. 20 KENTUCKY 62

FG FT Reb KENTUCKY Min M-A M-A O-T A PF PTS Jackson 30 3-7 1-1 3-12 0 4 7 Sarr 14 4-7 0-0 2-6 1 4 8 Askew 24 1-5 5-6 1-2 1 3 7 Boston 31 4-13 4-4 1-6 1 1 12 Clarke 35 3-10 0-0 1-3 2 5 6 Mintz 23 4-11 2-4 2-2 2 0 12 Fletcher 13 0-2 0-0 0-2 0 3 0 Toppin 12 2-4 2-3 2-3 0 2 6 Ware 10 0-0 1-2 0-1 1 3 1 Allen 8 1-2 0-0 0-0 0 1 3 Totals 200 22-61 15-20 12-37 8 26 62

Percentages: FG .361, FT .750.

3-Point Goals: 3-21, .143 (Mintz 2-5, Allen 1-2, Jackson 0-1, Toppin 0-1, Askew 0-2, Fletcher 0-2, Boston 0-4, Clarke 0-4).

Team Rebounds: 6. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 12 (Jackson 8, Sarr 2, Clarke, Ware).

Turnovers: 15 (Askew 4, Boston 3, Clarke 3, Mintz 3, Jackson, Toppin).

Steals: 7 (Fletcher 2, Mintz 2, Askew, Boston, Ware).

Technical Fouls: None.

FG FT Reb KANSAS Min M-A M-A O-T A PF PTS McCormack 19 1-9 5-6 2-5 0 1 7 Wilson 31 8-16 5-8 3-10 0 4 23 Agbaji 37 5-16 4-6 1-5 2 1 17 Braun 38 2-10 4-8 6-13 0 3 8 Garrett 35 4-12 0-0 1-5 1 2 8 Harris 25 0-1 2-2 0-1 6 2 2 Thompson 9 0-2 0-0 0-0 0 3 0 Enaruna 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 Grant-Foster 2 0-1 0-0 1-1 0 0 0 Lightfoot 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 Totals 200 20-67 20-30 14-40 9 17 65

Percentages: FG .299, FT .667.

3-Point Goals: 5-21, .238 (Agbaji 3-8, Wilson 2-5, Grant-Foster 0-1, Thompson 0-1, Garrett 0-2, Braun 0-4).

Team Rebounds: 12. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 4 (Braun 2, Agbaji, Harris).

Turnovers: 10 (Garrett 3, Wilson 3, Agbaji 2, McCormack 2).

Steals: 8 (Harris 4, Braun 2, Agbaji, Garrett).

Technical Fouls: Braun, 2:04 first; coach Bill Self, 19:45 second.

Kentucky 35 27 — 62 Kansas 29 36 — 65

.