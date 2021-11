NC Central 45, Howard 27

HOW_Williams 4 run (Woodson kick), 11:03

NCCU_Richard 4 run (Olivo kick), 08:34

HOW_Wheeler 8 run (Woodson kick), 04:24

Second Quarter

NCCU_Richard 1 run (Olivo kick), 09:34

NCCU_Freeman 23 run (Olivo kick), 03:01

NCCU_FG Olivo 24, 00:00

Third Quarter

NCCU_Totten 1 run (Olivo kick), 10:01

HOW_Wheeler 2 run (kick failed), 06:47

NCCU_Collier 1 run (Olivo kick), 03:42

Fourth Quarter

NCCU_Collier 51 run (Olivo kick), 12:25

HOW_Murray 19 pass from Williams (Woodson kick), 01:04

NCCU HOW First downs 26 24 Rushes-yards 44-293 30-148 Passing 237 313 Comp-Att-Int 15-22-0 21-32-1 Return Yards 45 34 Punts-Avg. 3-39.7 4-33.8 Fumbles-Lost 1-1 2-1 Penalty-Yards 5-49 6-56 Time of Possession 32:14 27:46

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_NC Central, La. Collier 13-115, Is. Totten 9-63, Da. Richard 6-42, Jo. Freeman 8-35, Jo. Pullen 6-33, Qu. Powell 1-9, De. Smith 1-(minus 4). Howard, Ja. Hunter 15-68, Ia. Wheeler 6-40, Ka. Hawthorne 2-35, Qu. Williams 7-5.

PASSING_NC Central, Da. Richard 15-22-0-237. Howard, Qu. Williams 21-31-0-313, An. Murray 0-1-1-0.

RECEIVING_NC Central, De. Smith 4-59, Is. Macklin 2-57, An. Smith 4-51, Is. Totten 1-43, Ry. McDaniel 2-15, Da. Stephens 2-12. Howard, Ja. Hunter 6-81, Ka. Hawthorne 5-75, An. Murray 4-63, Ri. Ilarraza 3-38, Br. Brown 1-33, Ta. Porter 1-19, Ch. Carter 1-4.