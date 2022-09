N.Y. Yankees 14, Pittsburgh 2

DP_Pittsburgh 0, New York 1. LOB_Pittsburgh 6, New York 2. 2B_Judge 2 (27), Kiner-Falefa (20), Donaldson (27), Cabrera (6), Bader (1), Trevino (12). 3B_Castro (4). HR_Cabrera (3), Torres 2 (23). SF_Hayes (2).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Contreras L,5-5 4 2-3 6 6 6 2 10 De Jong 1 1-3 0 0 0 0 1 Yajure 1 2 4 4 2 1 Stout 1 3 4 4 1 1

New York Severino W,6-3 5 2 1 1 1 6 Luetge 2 2 1 1 1 3 Marinaccio 1 0 0 0 0 2 Weissert 1 0 0 0 1 0

Yajure pitched to 4 batters in the 8th, Luetge pitched to 1 batter in the 8th.

HBP_Luetge (Cruz). WP_Contreras(2), Stout.

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Hunter Wendelstedt; Second, Chad Whitson; Third, Dan Bellino.

T_2:51. A_46,175 (47,309).