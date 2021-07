N.Y. Yankees 12, Seattle 1

LOB_New York 12, Seattle 8. 2B_Judge (12), Voit (3). HR_Stanton (15), Odor (9). SB_Judge (1).

IP H R ER BB SO

New York Taillon, W, 4-4 7 4 1 1 1 9 Peralta 1 0 0 0 1 0 Chapman 1 1 0 0 2 3

Seattle Sheffield, L, 5-8 1 2-3 5 6 6 3 2 Santiago 3 1-3 7 3 3 2 2 Vest 2 1 0 0 0 3 Montero 2 5 3 3 0 1

HBP_Sheffield (Stanton). WP_Chapman, Sheffield.

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Todd Tichenor; Second, Chad Whitson; Third, Jim Reynolds.

T_3:37. A_16,547 (47,929).