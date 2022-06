N.Y. Mets 9, L.A. Dodgers 4

E_Alonso (4). DP_New York 1, Los Angeles 1. LOB_New York 5, Los Angeles 7. 2B_Marte (10), Betts (13). HR_Lindor (9), Alonso 2 (16), Escobar (4). SB_Freeman (5).

IP H R ER BB SO

New York Peterson 3 2-3 2 4 1 4 6 Holderman W,3-0 1-3 0 0 0 0 1 Ottavino H,6 1 1 0 0 0 2 Shreve H,4 1 0 0 0 0 0 D.Smith 1 1-3 1 0 0 1 0 Rodríguez 2-3 1 0 0 0 0 Lugo 1 1 0 0 0 1

Los Angeles Buehler L,6-2 2 1-3 5 5 5 2 3 Bruihl 1 1-3 2 1 1 0 0 Almonte 1 0 0 0 0 2 Price 1 1-3 1 0 0 0 1 Graterol 1 3 3 3 0 1 Vesia 1 1 0 0 0 2 Phillips 1 1 0 0 0 2

Almonte pitched to 2 batters in the 5th.

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, John Bacon; Second, CB Bucknor; Third, Stu Scheuwater.

T_3:33. A_50,165 (56,000).