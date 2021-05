N.Y. Mets 4, Atlanta 3

DP_New York 1, Atlanta 2. LOB_New York 3, Atlanta 4. 2B_Lindor (3), Peraza (1), Heredia (8), Adrianza (3). HR_Villar (3), Nido (2), Riley (5), Freeman (12). SF_Alonso (2).

IP H R ER BB SO

New York Castro 1 0 0 0 0 1 Hunter 2 0 0 0 1 4 Gsellman H,1 2 2 1 1 1 3 May H,4 1 1 1 1 0 2 Loup H,3 1 1 1 1 0 2 Familia W,2-0 1 1 0 0 1 1 Díaz S,7-7 1 0 0 0 0 2

Atlanta Davidson 6 5 3 3 1 5 Jackson 1 0 0 0 0 1 Matzek 1 1 0 0 0 0 W.Smith L,0-4 1 2 1 1 0 2

Loup pitched to 1 batter in the 8th.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Mike Muchlinski; Second, Jim Wolf; Third, Marty Foster.

T_2:36. A_21,667 (41,084).