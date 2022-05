N.Y. Mets 3, St. Louis 1

E_Donovan (2). LOB_St. Louis 8, New York 7. 2B_Carlson (8), McNeil (9), Do.Smith (4). HR_Goldschmidt (5).

IP H R ER BB SO

St. Louis Mikolas L,3-2 6 7 3 2 1 5 Naughton 1 2-3 1 0 0 0 1 Wittgren 1-3 0 0 0 0 0

New York Williams 4 4 0 0 0 6 Reed W,1-0 2 0 0 0 2 2 Lugo H,7 1 0 0 0 0 1 Dr.Smith H,9 1 1 1 1 0 1 Díaz S,9-10 1 1 0 0 1 3

WP_Mikolas.

Umpires_Home, Gabe Morales; First, John Bacon; Second, Bill Welke; Third, Chris Segal.

T_2:54.