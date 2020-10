Morgan aguarda debut como delantera del Tottenham

LONDRES (AP) — Un perro ladra en el balcón de un vecino y Alex Morgan añora lo que se está perdiendo por permanecer en Londres.

“Estoy triste de que no estén conmigo”, dice la futbolista estadounidense, campeona de la Copa del Mundo, sobre Kona y Blue, dos perros que rescató. “Fue una decisión tan espontánea la de firmar con el Tottenham que no pude realizar todo el papeleo a tiempo para ellos. Entonces siguen en Florida, pero tienen una buena vida”.

La vida de Morgan continúa a la espera de disputar un partido con el Tottenham. Un mes después de la fecha en que preveía debutar en la Super Liga femenina, la delantera de 31 años aún intenta recuperar la capacidad física después de que en mayo dio a luz a su hija Charlie Elena Carrasco.

“Hay momentos en los que creo que aumenta el estrés o simplemente estoy un poco ansiosa, pero creo que lo he manejado muy bien”, dice Morgan en una entrevista con The Associated Press. “Espero que en las próximas dos semanas esté de regreso en la cancha con el equipo pues hemos tenido un camino difícil, especialmente en octubre. Entonces realmente quiero ayudar al equipo”.

Eso requiere paciencia. Por lo pronto, Morgan ha recibido ayuda a través de un grupo de WhatsApp, en el que participan otras compañeras, a las que les pide consejo de cómo volver a jugar después de un embarazo.

“Empiezas por recuperar tu resistencia, estiramientos”, explica. “Trabajo de equilibrio debido a que pierdes mucha noción del equilibrio durante el embarazo”.

Han pasado 14 meses desde el último encuentro de Morgan. Quedó fuera por una lesión antes de la maternidad.

Morgan cree que ya está teniendo un impacto con el Tottenham, aún sin contribuir al juego —particularmente en lo que se refiere a buscar equidad entre los equipos de hombres y mujeres.

“He tenido conversaciones con el club sobre eso”, dice. “Obviamente muchas compañías, muchos clubes y organizaciones enfrentan dificultades en este momento con sus finanzas debido al COVID. Creo que siempre se puede progresar en el deporte femenino, no sólo en el salario, sino en equidad de trato, instalaciones y recursos del club”.

Morgan no está segura de cuánto tiempo estará con el Tottenham una vez que comience a jugar. Podría quedarse el resto de la temporada hasta mayo o salir en diciembre y volver al Orlando Pride. Realiza llamadas constantes para conocer los planes de la temporada 2021 de la National Women's Soccer League que fue suspendida debido a la pandemia. La prioridad de Morgan es tener partidos antes de los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio.