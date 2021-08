Miami 37, Atlanta 17

Atl_FG Koo 53, 12:19. Drive: 8 plays, 28 yards, 2:48. Key Plays: A.Williams kick return to Atlanta 37; McCarron 16 pass to Blake. Atlanta 3, Miami 0.

Mia_Gaskin 1 run (Sanders kick), 5:49. Drive: 12 plays, 75 yards, 6:26. Key Plays: Igbinoghene kick return to Miami 26; Tagovailoa 19 pass to Gaskin; Tagovailoa 12 pass to Gaskin on 3rd-and-9; Gaskin 16 run. Miami 6, Atlanta 3.

Second Quarter

Mia_Gaskin 8 pass from Tagovailoa (Sanders kick), 12:40. Drive: 11 plays, 66 yards, 6:30. Key Plays: Tagovailoa 10 pass to Ahmed; Tagovailoa 14 pass to Hollins; Tagovailoa 13 pass to Gesicki on 3rd-and-6. Miami 13, Atlanta 3.

Third Quarter

Mia_Brown 1 run (Sanders kick), 8:57. Drive: 11 plays, 65 yards, 6:09. Key Plays: M.Perry kick return to Miami 35; Brissett 27 pass to Merritt on 3rd-and-5; Brown 11 run on 3rd-and-1. Miami 20, Atlanta 3.

Mia_safety, 7:16. Drive: 4 plays, -12 yards, 1:54. Key Play: Rowland kick return to Atlanta 13. Miami 23, Atlanta 3.

Mia_Foster 8 pass from Brissett (Sanders kick), 1:51. Drive: 11 plays, 82 yards, 5:18. Key Plays: Brissett 29 pass to M.Perry; Brissett 8 pass to Foster on 3rd-and-3. Miami 29, Atlanta 3.

Fourth Quarter

Atl_Foreman 1 run (Koo kick), 10:27. Drive: 14 plays, 75 yards, 6:18. Key Plays: Franks 14 pass to Darby on 3rd-and-4; Franks 15 pass to J.Green; Franks 13 pass to Darby. Miami 30, Atlanta 9.

Mia_Merritt 2 pass from Sinnett (Sanders kick), 7:16. Drive: 2 plays, 6 yards, 00:45. Key Play: Munson 21 interception return to Atlanta 6. Miami 36, Atlanta 10.

Atl_Huntley 30 run (Koo kick), 5:02. Drive: 6 plays, 75 yards, 2:25. Key Plays: Jav.Hawkins 11 run; Jav.Hawkins 30 run. Miami 37, Atlanta 16.

Atl Mia FIRST DOWNS 16 28 Rushing 10 10 Passing 5 17 Penalty 1 1 THIRD DOWN EFF 2-8 7-9 FOURTH DOWN EFF 2-3 0-1 TOTAL NET YARDS 253 422 Total Plays 50 68 Avg Gain 5.1 6.2 NET YARDS RUSHING 187 136 Rushes 31 34 Avg per rush 6.032 4.0 NET YARDS PASSING 66 286 Sacked-Yds lost 4-23 1-3 Gross-Yds passing 89 289 Completed-Att. 7-15 26-33 Had Intercepted 1 0 Yards-Pass Play 3.474 8.412 KICKOFFS-EndZone-TB 5-3-0 6-5-2 PUNTS-Avg. 2-51.0 1-54.0 Punts blocked 0 0 FGs-PATs blocked 0-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 99 144 Punt Returns 1-4 2-13 Kickoff Returns 4-95 5-110 Interceptions 0-0 1-21 PENALTIES-Yds 4-35 2-19 FUMBLES-Lost 1-0 0-0 TIME OF POSSESSION 23:23 36:37

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Atlanta, Huntley 6-57, Jav.Hawkins 5-46, Franks 3-32, Foreman 9-24, Ollison 7-21, McCarron 1-7. Miami, Brown 10-43, Doaks 7-30, Gaskin 6-27, J.Scarlett 5-22, Tagovailoa 1-8, Ahmed 2-6, Laird 1-2, Sinnett 2-(minus 2).

PASSING_Atlanta, Franks 4-9-1-46, McCarron 3-6-0-43. Miami, Tagovailoa 16-23-0-183, Brissett 8-8-0-99, Sinnett 2-2-0-7.

RECEIVING_Atlanta, Darby 2-27, Sharpe 2-27, Blake 1-16, J.Green 1-15, Hesse 1-4. Miami, Hollins 4-49, Gaskin 4-44, Merritt 3-34, Waddle 3-21, Gesicki 2-43, Ahmed 2-19, Foster 2-16, Grant 2-16, M.Perry 1-29, Doaks 1-8, Myarick 1-6, Long 1-4.

PUNT RETURNS_Atlanta, None. Miami, M.Perry 2-13.

KICKOFF RETURNS_Atlanta, Williams 3-79, Rowland 1-16. Miami, M.Perry 4-84, Igbinoghene 1-26.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_Atlanta, Williamson 5-1-0, Ellerbee 4-4-0, Johnson 4-2-0, Walker 4-0-0, T.Green 3-1-0, Jay.Hawkins 3-0-0, Moreau 3-0-0, Etheridge 2-5-0, Pace 2-2-0, Bullard 2-0-1, Abrams 1-3-0, Dawe 1-3-0, K.Jones 1-2-0, Ogundeji 1-1-0, Sagapolu 1-1-0, Slayton 1-1-0, Thompson 1-1-0, Tuioti-Mariner 1-1-0, Oliver 1-0-0, Williams 1-0-0, Skipper 0-2-0, Ankou 0-1-0, Copeland 0-1-0, Hall 0-1-0, Miller 0-1-0. Miami, Eguavoen 7-5-4, B.Scarlett 3-0-0, LeBlanc 2-1-0, Ledbetter 2-1-0, McCourty 2-0-0, Sieler 2-0-0, Butler 1-1-0, Wilkins 1-1-0, T.Williams 1-1-0, Fejedelem 1-0-0, Jenkins 1-0-0, Be.Jones 1-0-0, By.Jones 1-0-0, McKinney 1-0-0, Munson 1-0-0, Needham 1-0-0, Ogbah 1-0-0, Riley 1-0-0, Van Ginkel 1-0-0, R.Davis 0-2-0, Phillips 0-2-0, Igbinoghene 0-1-0, Rowe 0-1-0, Strowbridge 0-1-0.

INTERCEPTIONS_Atlanta, None. Miami, Munson 1-21.

MISSED FIELD GOALS_Miami, Sanders 58.

___

