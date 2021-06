El técnico de Croacia, Zlatko Dalić, enfrenta un futuro incierto después dos partidos iniciales de la Eurocopa sin lograr un triunfo.

Dalić llevó a Croacia a la final del Mundial 2018, pero el equipo ha tenido un mal desempeño en Euro 2020.

Croacia tiene un punto en el Grupo D y necesita ganarle a Escocia el martes para tener alguna posibilidad de clasificarse a la etapa siguiente.

La prensa croata ha sido sumamente crítica del equipo seleccionado para enfrentar a República Checa. Se le preguntó si después del torneo se incorporaría al club turco Fenerbace.

“No tengo la menor idea”, dijo Dalić. “Solo pienso en el partido contra Escocia”.

“Toda mi carrera y mi vida han sido arduas”, añadió. “Todo me ha costado y no he huido”.”