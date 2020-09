Luis Montes afirma que se retiró de la selección mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El volante del León, Luis Montes, dijo el jueves que fue él quien le pidió al entrenador Gerardo Martino no volver a citarlo para integrar la selección mexicana de fútbol durante el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El motivo, según Montes, es que su ciclo como seleccionado llegó a su fin.

La ausencia del “Chapito” Montes en la lista de jugadores que comenzará un miniciclo de trabajo la próxima semana de cara a un encuentro amistoso ante Costa Rica causó sorpresa porque el volante atraviesa un gran momento con la Fiera, uno de los tres mejores equipos en el Apertura.

Martino trabajará cuatro días exclusivamente con jugadores de la liga local, con quienes enfrentará a los ticos el 30 de septiembre en la cancha del estadio Azteca.

“Yo tomé la decisión de no ir a la selección. En la última convocatoria que recibí hablé con él (Martino) y le dije que mi intención era no ir más”, dijo Montes en una entrevista concedida a su club.

El jugador, tres veces campeón en México —dos con León—, dijo que en las convocatorias de Martino, de hasta 27 jugadores él rara vez entraba dentro de los 22 mejores que hacían fútbol y por eso pidió ya no ser llamado.

Juan Escobar, izquierda, del Cruz Azul, controla el balón ante Luis Montes, del León, en partido del torneo Apertura mexicano en el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México, el sábado 8 de agosto de 2020.

“La verdad es que me puse a pensar que yo no tenía nada qué hacer ahí y que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven que fuera por las experiencias o vivencias”, agregó Montes, de 34 años.

El volante fue un indiscutible en el medio campo de la selección mexicana previo al Mundial de Brasil 2014 y fue incluido en la nómina de ese torneo, pero sufrió una escalofriante fractura de tibia y peroné en un amistoso ante Ecuador, justo antes del viaje, y quedó fuera. Con el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio fue requerido muy poco porque el estratega prefería jugadores de una complexión más alta.

Con la llegada de Martino se abrió una luz de esperanza para el “Chapito” Montes, quien ha sido citado en seis de los 17 partidos del entrenador argentino, pero ha tenido muy poca participación.

“Nadie es indispensable en la selección y mucho menos yo, que he tenido poca o nula participación en este proceso, hablé con el ‘profe’, le dije lo que pienso y lo tomó de buena manera”, agregó el jugador. “Estoy agradecido con él que me dio la oportunidad de ir a una Copa Oro y de poder vivir ese gran momento y por eso tomé esa decisión. Estoy tranquilo. Las veces que me ha tocado jugar lo he hecho bien”.

Martino citó a José Iván Rodríguez, un jugador de 24 años de León, como uno de sus recuperadores y una de las novedades en el listado para enfrentar a los Ticos. El “Tata” está encargado de un recambio generacional en México y también apostó por delanteros jóvenes como Mauro Lainez y Santiago Jiménez, entre otros.