Nashville 0 1 0 — 1 Los Angeles 3 0 3 — 6

First Period_1, Los Angeles, Kempe 27 (Kopitar), 3:26. 2, Los Angeles, Kaliyev 12 (Spence, Byfield), 6:36 (pp). 3, Los Angeles, Moore 12 (Lizotte), 10:39 (sh). Penalties_Sissons, NSH (Cross Checking), 5:11; Granlund, NSH (Tripping), 6:36; Los Angeles bench, served by Grundstrom (Too Many Men on the Ice), 8:48.