La NFL no obligará a equipos a crear 'burbujas' en playoffs

La NFL no obligará a los equipos a crear “burbujas” locales en la postemporada. Así, los jugadores no estarán forzados a quedarse en hoteles de sus localidades, salvo en la noche anterior al partido.

“Los clubes no tendrán que alojar a los jugadores ni al personal en un hotel de la zona”, dice el memo que envió la liga a los equipos y que obtuvo el martes The Associated Press. “La decisión se basa en un análisis de la frecuencia de casos positivos en la liga, comparada con el riesgo de contagio entre jugadores y personal que esté reunido por un largo plazo en un hotel”.