L.A. Lakers 125, Oklahoma City 110
Caldwell-Pope 4-6 1-1 11, Kuzma 15-24 2-4 36, McGee 3-6 0-0 6, Bradley 1-3 0-0 3, Rondo 10-22 0-0 21, Dudley 0-1 0-0 0, Howard 4-8 4-4 12, Caruso 4-8 0-0 11, Cook 5-10 1-1 13, Daniels 5-11 0-0 12. Totals 51-99 8-10 125.
Ferguson 0-2 0-0 0, Gallinari 8-17 4-4 24, Adams 6-10 0-0 12, Gilgeous-Alexander 8-17 7-7 24, Paul 7-13 1-2 16, Burton 1-1 0-0 2, Nader 4-4 0-0 8, Muscala 2-5 0-0 5, Bazley 1-2 0-0 2, Patton 1-1 0-0 3, Diallo 0-5 1-2 1, Schroder 5-15 2-2 13. Totals 43-92 15-17 110.
|L.A. Lakers
|41
|32
|29
|23
|—
|125
|Oklahoma City
|19
|30
|33
|28
|—
|110
3-Point Goals_L.A. Lakers 15-32 (Kuzma 4-6, Caruso 3-4, Caldwell-Pope 2-4, Cook 2-4, Daniels 2-6, Rondo 1-6), Oklahoma City 9-31 (Gallinari 4-9, Gilgeous-Alexander 1-4, Muscala 1-4, Paul 1-5, Schroder 1-6, Ferguson 0-2). Fouled Out_None. Rebounds_L.A. Lakers 54 (Howard 14), Oklahoma City 37 (Adams, Gilgeous-Alexander 8). Assists_L.A. Lakers 21 (Rondo 8), Oklahoma City 23 (Paul 8). Total Fouls_L.A. Lakers 17, Oklahoma City 13. A_18,203 (18,203)