L.A. Dodgers 8, San Francisco 0

E_Vosler (3). DP_Los Angeles 2, San Francisco 0. LOB_Los Angeles 12, San Francisco 6. 2B_Muncy (16). 3B_Smith (2). HR_Bellinger (5). SB_Pollock (4).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Buehler W,11-1 7 3 0 0 2 8 White 2 2 0 0 0 1

San Francisco DeSclafani L,10-5 2 2-3 6 4 4 2 3 Álvarez 1 1-3 1 0 0 0 2 Long 2 2 0 0 1 2 Brebbia 2 3 4 4 0 0 Leone 1 1 0 0 0 2

HBP_Long (Smith), Brebbia (Pollock). WP_Buehler.

Umpires_Home, Jim Wolf; First, Nestor Ceja; Second, Mike Muchlinski; Third, Sam Holbrook.

T_3:10. A_33,728 (41,915).