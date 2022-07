L.A. Dodgers 7, St. Louis 6

E_Bellinger (3). DP_Los Angeles 0, St. Louis 1. LOB_Los Angeles 12, St. Louis 5. 2B_Freeman (29), Betts (16), J.Turner (21), Edman 2 (15), Knizner (5). HR_Smith (14), Arenado (18). SF_Muncy (3).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Gonsolin 5 7 5 5 1 6 Vesia 1 2 1 1 1 1 Ferguson 1 0 0 0 0 0 Kimbrel W,3-4 1 0 0 0 0 1 Phillips S,1-3 1 0 0 0 0 1

St. Louis Wainwright 5 1-3 4 0 0 4 5 Naughton 2-3 0 0 0 0 1 VerHagen 1 2 2 2 0 2 Cabrera 2-3 1 2 2 1 1 Fernández H,3 1-3 2 1 1 1 0 Gallegos L,2-4 BS,10-16 1 3 2 2 0 2

HBP_Wainwright 2 (Freeman,J.Turner). WP_Cabrera, Fernández.

Umpires_Home, Dan Lassogna-DUP; First, Ben May; Second, Scott Barry; Third, Will Little.

T_3:46. A_39,292 (45,494).