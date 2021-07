L.A. Angels 11, N.Y. Yankees 8

E_Voit (2). DP_Los Angeles 4, New York 0. LOB_Los Angeles 7, New York 7. 2B_Lagares (12), Ward (12), LeMahieu (11). HR_Gosselin (3), Walsh 2 (20), Gardner (3). SB_Fletcher (4).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Ohtani 2-3 2 7 7 4 1 Slegers 1-3 1 0 0 0 0 Claudio 1 3 0 0 2 0 Bundy 2 0 0 0 1 3 Watson 1 1-3 1 0 0 2 1 Cishek 1 2-3 1 0 0 0 0 Mayers W,2-3 1 1 1 1 0 1 R.Iglesias S,15-18 1 0 0 0 0 1

New York Germán 3 3 3 3 3 2 Wilson 1 0 0 0 0 1 Cessa 1 2 1 1 0 1 O'Day H,4 1 0 0 0 0 1 Loaisiga H,10 2 0 0 0 0 2 Chapman 1-3 1 4 4 3 0 Luetge L,2-1 2-3 3 3 3 1 2

Claudio pitched to 2 batters in the 3rd.

HBP_Ohtani (Frazier), Germán (Suzuki).

Umpires_Home, John Libka; First, Andy Fletcher; Second, Scott Barry; Third, Dan Iassogna.

T_3:44. A_30,714 (47,309).