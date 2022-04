LONDRES (AP) — Kim Clijsters, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam en sencillos, anunció que se retira otra vez del tenis profesional.

La belga de 38 años de edad, quien puso fin a su segundo retiro en 2019 tras un paréntesis de siete años, confirmó el martes que “no seguirá disputando torneos oficiales”.

“Muy curiosa por las nuevas aventuras que me encontraré en mi camino", escribió la ex número uno del mundo en Instagram.

Clijsters, quien ya fue exaltada al Salón de la Fama del Tenis Internacional, conquistó el título del Abierto de Estados Unidos por primera vez en 2005 y se retiró del tenis un par de años después, con 23 años, poco antes de casarse.

Se alejó del tenis durante casi dos años tras dar a luz a una niña, pero volvió y se consagró en el US Open de 2009. Volvió a coronarse en Flushing Meadows en 2010, y añadió el cetro del Abierto de Australia en la temporada posterior para escalar a la cima del ranking.

Clijsters, madre de tres hijos con su esposo, Brian Lynch, se retiró nuevamente en 2012. Residen en Nueva Jersey.

“Es algo que desde hace rato tenía en mente", explicó Clijsters a las plataformas de la WTA. “Me gusta pegarle a la pelota. Con mi calendario, tenía tres o cuatro días para mantenerme en ritmo, pero no lo suficiente para jugar otro torneo. Digamos que me apunto para Australia. Son tres o cuatro seamnas. Eso ya no es posible en esta etapa de nuestra vida familiar. La vida se apodera del control. ¿No?”.

Su último partido competitivo fue en octubre cuando perdió en tres sets ante Katerina Siniakova en la primera ronda del Abierto de Indian Wells.