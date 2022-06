Kansas City 2, Texas 1

DP_Texas 1, Kansas City 0. LOB_Texas 6, Kansas City 5. 2B_Semien (13), García (15), Dozier (14), Melendez (8). HR_Taveras (1), Isbel (2).

IP H R ER BB SO

Texas Dunning L,1-6 6 6 2 2 3 3 Moore 2 1 0 0 0 1

Kansas City Greinke W,2-4 6 4 1 1 1 3 Garrett H,3 1 1 0 0 0 0 Clarke H,5 1 0 0 0 0 1 S.Barlow S,10-12 1 0 0 0 0 2

HBP_Greinke (Seager).

Umpires_Home, Ed Hickox; First, James Hoye; Second, Vic Carapazza; Third, Brock Ballou.

T_2:18. A_11,391 (37,903).