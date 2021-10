JACKSONVILLE, Florida (AP) — El entrenador de los Jaguars de Jacksonville Urban Meyer se disculpó el lunes con su familia, el equipo y el dueño Shad Khan por una conducta que describió como “sencillamente estúpida”.

Un video que se difundió la noche mostró a una mujer bailando en el regazo de Mayer. El video rápidamente se hizo viral. Otro video muestra a Mayer tocándole el trasero a la mujer.

Meyer convocó a una reunión del plantel el lunes y prometió “asumir la responsabilidad", la consigna que pregona desde que tomó las riendas de los Jaguars en enero.

“Nada más me quiero disculpar con el equipo y empleados por causar una distracción", dijo Meyer a la prensa. “Sencillamente estúpido y me he encargado de explicar todo lo ocurrido y asumir la responsabilidad. No debía exponerme a ese tipo de situación".

Meyer no acompañó al equipo en el vuelo de vuelta tras la derrota 24-21 de visita a los Bengals de Cincinnati la noche del jueves y que dejó a los Jaguars con foja de 0-4 en la temporada.

El entrenador permaneció en su estado natal de Ohio para visitar a familiares y salió a cenar el viernes en un bar y restaurante de su propiedad en Columbus.

En el video de 9 segundos se ve a una joven mujer rubia bailando cerca de las piernas de Mayer, de 57 años, sentado en un banquillo del bar.

Meyer dijo que también se disculpó con su familia.

Los Jaguars encadenan 19 derrotas seguidas, a siete de empatar el récord de la NFL que Tampa Bay fijó en 1977. Mayer insiste que el equipo ha mejorado mucho desde la primera semana.