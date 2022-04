Houston 5, Texas 1

DP_Houston 1, Texas 0. LOB_Houston 4, Texas 4. 2B_Alvarez (2). HR_Tucker (3), García (3).

IP H R ER BB SO

Houston Odorizzi W,1-2 6 1 1 1 1 4 Taylor 2-3 1 0 0 1 1 Montero H,2 1 1-3 1 0 0 1 1 Neris 1 0 0 0 0 1

Texas Hearn L,0-2 5 5 4 4 1 4 A.Abreu 1 0 1 1 3 1 Burke 2 1 0 0 0 2 Santana 1 0 0 0 0 1

WP_Hearn.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Ryan Additon; Second, Mark Carlson; Third, Erich Bacchus.

T_3:02. A_16,469 (40,300).