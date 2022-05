Houston 4, Seattle 0

DP_Seattle 1, Houston 1. LOB_Seattle 6, Houston 6. HR_Alvarez (8), Altuve (2). SB_Peña (1).

IP H R ER BB SO

Seattle Flexen L,1-4 5 2 1 1 3 2 Misiewicz 2-3 0 1 1 1 0 Castillo 1-3 2 1 1 1 0 Festa 1 1 1 1 0 1 Murfee 1 0 0 0 1 1

Houston Javier W,2-0 5 1-3 2 0 0 2 4 Taylor H,3 1 2-3 1 0 0 0 0 Maton 1 1 0 0 0 1 Abreu 1 0 0 0 0 2

HBP_Javier (Toro).

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Stu Scheuwater; Second, Jeff Nelson; Third, Manny Gonzalez.

T_3:12. A_23,796 (41,168).