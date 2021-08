Houston 4, L.A. Angels 1

E_J.Iglesias (14). LOB_Houston 5, Los Angeles 4. 2B_Stassi (7). HR_Tucker (22).

IP H R ER BB SO

Houston Greinke W,11-3 7 2 0 0 0 7 Graveman 1 2 1 1 0 1 Pressly S,19-20 1 0 0 0 0 1

Los Angeles Sandoval L,3-6 4 2-3 5 4 4 2 3 Mayers 1 1-3 1 0 0 0 2 Quintana 2 0 0 0 0 2 Cishek 1 0 0 0 0 2

HBP_Graveman (Eaton).

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Malachi Moore; Second, Mark Ripperger; Third, Phil Cuzzi.

T_2:51. A_23,981 (45,517).