Houston 3, Chicago White Sox 2

E_Valdez (1). DP_Houston 3, Chicago 0. LOB_Houston 5, Chicago 7. 2B_Tucker (19), McCormick (10), Gonzàlez (1), Moncada (11). SB_Altuve 2 (12). SF_Alvarez (6), Mancini (4).

IP H R ER BB SO

Houston Valdez W,12-4 7 7 2 2 3 6 Stanek H,12 1 1 0 0 1 1 Pressly S,24-28 1 0 0 0 0 2

Chicago Kopech L,4-9 6 5 3 3 2 2 Kelly 1 0 0 0 0 2 Diekman 1 0 0 0 1 1 López 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Ramon De Jesus; Second, Chris Conroy; Third, Edwin Moscoso.

T_3:06. A_24,671 (40,615).