Lewis Hamilton y Max Verstappen irradian absoluta serenidad pese a estar en el medio de la batallas más intensas por el título de la Fórmula Uno en muchos años.

Pero esta tranquilidad no se ha plasmado en la pista últimamente, con ambos pilotos embistiéndose en un par de incidentes de magnitud. Primero, Hamilton sacó a Verstappen del Gran Premio Británico y luego los dos chocaron para quedar fuera del GP de Italia.

Ambos pilotos acabaron tirándose dardos tras esas carreras, con Mercedes y Red Bull atribuyéndole al otro la culpa.

En tanto, el liderato cambió de dueño. La amplia ventaja de Verstappen fue borrada por Hamilton, Verstappen procedió a recuperarle y luego la perdió en el GP de Rusia.

En busca de más récords, Hamilton aventaja a Verstappen por dos puntos y siete carreras por disputar — incluyendo el GP de Turquía este domingo. Verstappen lidera al astro de la escudería Mercedes por 7-5 en victorias y 7-3 en poles.

Pese a la tensa situación, Verstappen insiste que en Red Bull todo es apacible.

“Estamos bien relajados, pero también bien concentrados. Desde luego que queremos ganar, esa es la mentalidad”, dijo Verstappen el jueves. “Pero no hay nada que puedas forzar. No puedes estresarte”.

¿No se puede cuando tienes al alcance un primer título mundial con 24 años?

“No pienso mucho en ello. Solo estoy pendiente de saber el día que me toca correr y estar presente", bromeó el neerlandés. “No es algo que realmente me va a cambiar la vida; disfruto con lo que hago, y creo que eso también es muy importante. Para mí, no hay mucho de lo que debo estar preocupado, realmente”

Hamilton, quien el jueves se presentó al paddock del Estambul Park con una llamativa falda escocesa y pantalones azules que le hacían juego, ha pasado por todo esto varias veces en el pasado.

“Que pase lo que tenga pasar”, dijo Hamilton. “Lo único que puedes hacer es alistarte lo mejor posible. No puedes mortificarte con lo que podría pasar más adelante".

En el horizonte está la posibilidad de conquistar su octavo título mundial para superar a Michael Schumacher en la lista histórica.

Pero el británico de 36 años insiste que no tiene ninguna dificultad para no estar estresado.

“Tengo la facilidad de encontrar otras actividades para desconectarme y poder volver al entorno del automovilismo deportivo fresco, recuperado y físico".

Hamilton se dio una escapada a París esta semana para visitar la Semana de la Moda, y sostiene que esas salidas son muy valiosas para su salud mental.

“Es un mundo muy diferente. No existe la moda en la Fórmula Uno, siempre sentí que (la F1) no es el espacio en el que no es fácil ser uno mismo. Cuando estás en una Semana de la Moda, por ejemplo, estás rodeado de gente de todos los ámbitos de la vida, expresándose de diferentes maneras. Me encanta ese entorno en el que puedo expresarme.