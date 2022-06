WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Es difícil mantener la concentración en el tenis cuando tu familia en Ucrania está siendo bombardeada.

Anhelina Kalinina y Lesia Tsurenko lo lograron el lunes al ganar sus respectivos partidos de primera ronda en el grand slam sobre césped, y agendar un encuentro entre ambas en la siguiente fase.

“Gracias a Dios están vivos, están a salvo”, dijo Kalinina sobre su familia, explicando que un ataque ruso destruyó su casa. “Pero viven al igual que muchos otros ucranianos, con sus bolsillos, así que nunca se sabe qué sucederá mañana, porque todo a veces se ve callado. Pero luego ayer hubo dos cohetes en el centro de Kiev”.

Kalinina, 29na favorita, avanzó a segunda ronda al vencer a la húngara Anna Bondar por 4-6, 6-2, 6-4. Tsurenko se impuso a la británica Jodie Burrage 6-2, 6-3.

“No me siento bien”, dijo Tsurenko, a quien le preocupa que su casa en la capital está cerca de un punto que ha sido blanco de varios ataques. “Así que cada vez que mi área, el área de la ciudad en donde vivo, es bombardeada, empiezo a sentir esto dentro de mí, y pienso que incluso si voy con psicólogos todos los días, lo cual intento, no sé, para intentar evadir estas emociones, me resulta imposible”.

Ambas jugadoras no tendrán que enfrentarse a rivales rusas o bielorrusas, debido a que los jugadores de esos países tuvieron prohibido competir este año en Wimbledon. Como resultado de esa decisión, el torneo no otorgará puntos para el ranking mundial.

“No estaba realmente contenta con la decisión”, dijo Tsurenko, aunque dijo que estaba de acuerdo con la prohibición. “Creo que las sanciones y la exclusión de los deportistas de Rusia y Bielorrusia tienen sus motivos. Creo que esas son decisiones correctas, así como lo son las sanciones”.