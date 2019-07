Giants 1, Mets 0, 10 innings,

New York San Francisco ab r h bi ab r h bi McNeil rf 3 0 1 0 Belt 1b 5 0 1 0 Cnforto cf 4 0 0 0 Slater rf 3 0 0 0 Alonso 1b 4 0 0 0 Sndoval 3b 5 0 0 0 Cano 2b 4 0 1 0 Vogt c 3 0 0 0 Rhame p 0 0 0 0 B.Crwfr ss 3 0 0 0 W.Ramos c 4 0 1 0 Ystrzms lf 3 0 0 0 D.Smith lf 4 0 0 0 Pillar cf 3 0 1 0 A.Rsrio ss 4 0 0 0 Panik 2b 3 0 0 0 Hchvrri 3b-2b 4 0 0 0 Beede p 2 0 1 0 deGrom p 1 0 0 0 Austin ph 1 0 0 0 J..Dvis ph 1 0 0 0 Will.Sm p 0 0 0 0 Avilan p 0 0 0 0 S.Dyson p 0 0 0 0 T.Frzer 3b 0 0 0 0 A.Dckrs ph 0 1 0 0 Totals 33 0 3 0 Totals 31 1 3 0

New York 000 000 000 0—0 San Francisco 000 000 000 1—1

E_D.Smith (1). LOB_New York 5, San Francisco 9. 2B_Cano (19), Pillar (22). CS_Belt (2). S_Yastrzemski (1).

IP H R ER BB SO New York deGrom 7 3 0 0 3 10 Avilan 1 0 0 0 1 0 Rhame L,0-1 1 2-3 0 1 0 3 3 San Francisco Beede 8 3 0 0 1 5 Will.Smith 1 0 0 0 0 2 S.Dyson W,4-1 1 0 0 0 0 2

HBP_by Beede (McNeil).

Umpires_Home, James Hoye; First, Brian O'Nora; Second, Mark Ripperger; Third, Jeremie Rehak.

T_2:51. A_32,861 (41,915).