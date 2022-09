Fuente AP: Cowboys firman a tackle Jason Peters

Michael Ainsworth/AP

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Los Cowboys de Dallas acordaron firmar por un año al tackle izquierdo Jason Peters en la agencia libre y añaden a su viejo rival de la División Este de la Conferencia Nacional para resolver un problema de lesiones en la línea ofensiva, indicó el lunes una persona que tiene conocimiento del trato.

Peters iniciará su trabajo con Dallas en el equipo de prácticas, dijo al persona, quien habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que el acuerdo no ha sido anunciado. Es poco probable que Peters esté listo para el primer duelo de la temporada el domingo ante Tampa Bay.