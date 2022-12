CINCINNATI, Ohio, EE.UU. (AP) — El exlanzador estelar Tom Browning, quien lanzó el único juego perfecto en la historia de los Rojos de Cincinnati y les ayudó a ganar la Serie Mundial, falleció el lunes. Tenía 62 años.

La oficina del alguacil de condado de Boone en Kentucky anunció su fallecimiento en Twitter y dijo que murió en su casa en Union, Kentucky. No dieron las causas.

La oficina del alguacil respondió a un reporte de un hombre que no respiraba y llegaron a la casa de Browning alrededor de la 1 p.m. Lo encontraron inconsciente en el sofá y los esfuerzos para revivirlo no resultaron. Declararon la muerte de Browning a la 1:13 p.m. No sospechan ningún crimen, indicó la oficina del sheriff.

“Toda la familia de los Rojos está sorprendida y consternados tras escuchar sobre el fallecimiento de Tom Browning. Se le conocía de manera afectiva como ‘Mr. Perfect’, Tom fue un Rojo de verdad que después de su retiro hizo de su casa el área de Cincinnati y se mantuvo involucrado con la organización", indicaron los Rojos de Cincinnati en un comunicado.

“Fue favorito de la afición, el elegido al Salón de la Fama de los Rojos tocó los corazones de los aficionados en los eventos del equipo, eventos del Hall of Fame y actividades de la Reds Community Fund. Nos unimos a la nación roja en el duelo por uno de los grandes de todos los tiempos”.

El mejor momento individualmente en la carrera del zurdo en el montículo ocurrió cuando retiró a 27 bateadores que enfrentó en la victoria 1-0 ante los Dodgers de Los Ángeles en el Riverfront Stadium el 16 de septiembre de 1988.

Tras un retraso de dos horas por lluvia, el encuentro inició a las 10:02 p.m. y duró sólo una hora y 51 minutos.

La joya de Browning ante los Dodgers fue uno de 23 juegos perfectos en la historia de las Grandes Ligas y el único de los Rojos, la franquicia más antigua del béisbol.

Un mes después, los Dodgers ganaron la Serie Mundial —Browning se convirtió en el único pitcher en lanzar un juego perfecto ante un equipo que ganó el campeonato ese año.

En 12 temporadas en las Grandes Ligas tuvo marca de 123-90, con 3.94 ERA en 302 encuentros (300 aperturas).

“RIP a mi amigo Mr. Perfect, Tom Browning”, publicó en Twitter el campocorto Salón de la Fama y su excompañero en los Rojos Barry Larkin. “Compartimos grandes momentos, así como la misma fecha de nacimiento el 28 de abril. Se te extrañará”.