F1 anuncia iniciativa para combatir racismo y desigualdad

Recommended Video:

PARÍS (AP) — La Fórmula Uno anunció el lunes una iniciativa para combatir el racismo y alentar una mayor diversidad dentro del serial.

A través de un comunicado, la F1 señaló que “Corremos como uno (We Race As One)" también tocará temas en torno a la desigualdad, viabilidad y la pandemia del coronavirus, que ya provocó la cancelación de cuatro carreras y postergó el inicio de la temporada de mediados de marzo a julio.

La Fórmula Uno pretende enviar un mensaje contundente de igualdad una vez que la temporada arranque el 3 de julio con el Gran Premio de Austria, la primera de ocho carreras programadas en Europa hasta inicios de septiembre.

“Queremos que nuestro reinicio demuestre que, como comunidad deportiva, estamos en contra del racismo y haremos más para combatir la desigualdad y promover la diversidad dentro de la F1”, indicó el comunicado.

El anuncio se dio a conocer después de que el seis veces campeón de F1, el británico Lewis Hamilton, informó que crearía una comisión para aumentar la diversidad en el deporte motor.

Hamilton es el único piloto de raza negra en la F1. En las últimas semanas ha hablado abiertamente del racismo después de decir que sintió “tanta rabia, tristeza e incredulidad” tras la muerte de George Floyd en Minneapolis el mes pasado.

ARCHIVO - En esta foto del 3 de noviembre de 2019, el piloto británico Lewis Hamilton habla en una conferencia de prensa luego del Gran Premio de EEUU. (AP Foto/Chuck Burton, archivo) ARCHIVO - En esta foto del 3 de noviembre de 2019, el piloto británico Lewis Hamilton habla en una conferencia de prensa luego del Gran Premio de EEUU. (AP Foto/Chuck Burton, archivo) Photo: Chuck Burton, AP Photo: Chuck Burton, AP Image 1 of / 1 Caption Close F1 anuncia iniciativa para combatir racismo y desigualdad 1 / 1 Back to Gallery

El piloto de 35 años acudió el domingo a una protesta en Londres como parte del movimiento Black Lives Matter. Hamilton había criticado previamente a la Fórmula Uno por mantenerse en silencio en torno al racismo, lo que desencadenó varias muestras de apoyo en Twitter de pilotos como Charles Leclerc y Daniel Ricciardo.

“Vi a personas que respetaba quedarse calladas, y eso me rompió el corazón. Es por eso que tuve que alzar la voz”, escribió Hamilton en el diario británico The Sunday Times.

Chase Carey, presidente de F1, se comprometió a hacer más y mejorar rápidamente las condiciones de igualdad en el serial.

“Como deporte global, debemos representar la diversidad y las preocupaciones sociales de nuestros aficionados”, comentó Carey, pero también debemos escuchar más y entender lo que debe hacerse y comprometernos en cumplir".