PARÍS (AP) — Al atenuarse algunas de las restricciones para contener la pandemia de coronavirus, se permitirá el ingreso de cierta cantidad de público a los 11 estadios de la Eurocopa, lo que permitirá tener algo de ambiente.

Más en algunos que en otros.

Budapest contempla llenar su estadio, mientras que San Petersburgo y Bakú esperan alcanzar el 50% de su capacidad. Pero otras ciudades como Ámsterdam, Bucarest, Múnich y Londres se manejan con más cautela, dependiendo de la situación del coronavirus.

Si las condiciones mejoran en Inglaterra, el estadio Wembley en Londres, con capacidad para 90.000, podría tener un 25% de aforo para las semifinales y la final el 11 de julio.

ÁMSTERDAM

Con el nombre del legendario jugador que iluminó el fútbol holandés en los 70, la Arena Johan Cruyff llenará el 25% de su aforo de 54.900.

Holanda disputará sus partidos del Grupo C en ese estadio, midiéndose contra Ucrania, Austria y Macedonia del Norte. Ámsterdam también recibirá un duelo de octavos entre los segundos de los Grupos A y B.

BAKÚ

Azerbaiyán no se clasificó, pero el Estadio Olímpico de Bakú tendrá la mitad de su capacidad para recibir a casi 35.000 aficionados. No se permitirán hinchas que no sean los ciudadanos de las selecciones participantes, aunque los seguidores de Gales y Suiza tendrían que hacer una larga travesía para el compromiso del Grupo A el 12 de junio. Gales se las verá con Turquía cuatro días después y los turcos enfrentarán a los suizos el 20 de junio. Bakú también albergará un duelo de cuartos el 3 de julio.

BUCAREST

La Arena Nationala en la capital de Rumania llenaría el 25% de sus 55.600 butacas, con un posible aumento para otros tres partidos del Grupo C con Austria, Macedonia del Norte y Ucrania. El otro será un duelo de octavos entre el ganador del Grupo F — posiblemente Alemania, Francia o Portugal — el 23 de junio.

BUDAPEST

Bautizado con el nombre de Ferenc Puskás —prolífico delantero del Real Madrid que anotó 84 goles en 85 partidos con Hungría—, la Puskás Aréna recibirá a 67.215 aficionados. Hungría quiere lleno el recinto para su debut contra el campeón vigente Portugal el 15 de junio y, cuatro días después, ante el campeón mundial Francia. Un choque entre la Francia de Kylian Mbappé y el Portugal de Cristiano Ronaldo se asoma para el 23 de junio. El ganador del Grupo C jugará su encuentro de octavos aquí el 27 de junio.

COPENHAGUE

El Parken tiene techo retráctil y podría dar cabida a un tercio de su capacidad para 38.065 en los tres partidos de Dinamarca en el Grupo B — contra Finlandia el 12 de junio, Bélgica cinco días después y Rusia el 21 de junio. También hay un choque de octavos el 28 de junio entre el segundo de un Grupo D que tiene a Inglaterra y Croacia y el Grupo E con España, Suecia y Polonia.

GLASGOW

Hampden Park es el estadio más histórico de Escocia y las autoridades confían en que se ocupe al 25% de su capacidad de 51.866 el 14 de junio, cuando los escoceses enfrenten a la República Checa. Croacia jugará ahí contra los checos y Escocia se las verá después con los croatas. El partido de octavos el 29 de junio tendrá al ganador del Grupo E.

LONDRES

Inglaterra alzó su único gran trofeo en el estadio Wembley cuando doblegó a Alemania Occidental en la final del Mundial de 1966. La selección inglesa se estrenará ahí en el Grupo D contra Croacia el 13 de junio, para luego medirse contra Escocia y la República Checa el 22 de junio. Inglaterra podría quedarse ahí para los octavos el 29 de junio, si es que gana su grupo. Las semifinales, el 6 y 7 de julio, serán en Wembley, y la final se jugará el 11 de julio. Los partidos de la fase de grupos y de octavos tendrán un máximo de 25% de la capacidad de 90.000, pero se avizora un mayor número para las instancias finales.

MÚNICH

Las autoridades han sido muy cautelosas en cuanto a permitir un 20% de la capacidad de 70.000 de la Allianz Arena, el feudo del Bayern Múnich. Los 14.500 hinchas presentes podrían darle algo de ventaja a Alemania en un durísimo Grupo F en el que se toparán con Francia (15 de junio), Portugal (19 de junio) y Hungría (23 de junio). Múnich escenificará un duelo de cuartos el 2 de julio.

ROMA

En la Serie A, el Stadio Olimpico es el feudo de la Lazio y la Roma, que comparten un recinto con capacidad para 70.634 aficionados. Una Italia mucho más fuerte saldrá a quedarse con el primer puesto del Grupo A, cobijada en en su localía. El partido inaugural tendrá a los Azzuri frente a Turquía el 11 de junio, para luego vérselas contra Suiza (16 de junio) y Gales (20 de junio). La capital italiana recibirá un duelo de cuartos el 3 de julio.

SAN PETERSBURGO

San Petersburgo es una de las ciudades más encantadoras del mundo, con su esplendor arquitectónico frente al río Neva. La ciudad se lució como sede durante el Mundial de 2018. Las autoridades pretenden contar con 34.000 aficionados dentro del estadio Krestovsky, con capacidad para 68.134, y tal vez el aforo aumente.

Rusia disputará su partidos del Grupo B en casa contra Bélgica (12 de junio) y Finlandia (16 de junio), Finlandia y Bélgica se medirán aquí el 21 de junio. Se tiene previsto un cruce de cuartos el 2 de julio.

SEVILLA

Sevilla sustituyó a Bilbao en medio de la pandemia y espera usar el 30% de sus 60.000 butacas en el Estadio de La Cartuja. La tres veces campeona España jugará ahí contra Suecia (14 de junio), Polonia (19 de junio) y Eslovaquia (cuatro días después) El ganador del Grupo B aterrizará en la capital de Andalucía el 27 de junio.