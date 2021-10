EEUU: Fútbol femenil se suspende por caso de faltas sexuales

La National Women’s Soccer League, máxima división del fútbol de mujeres en Estados Unidos, no sostendrá los partidos programados para este fin de semana games mientras lidia con los efectos de las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra un extécnico.

El estratega del Courage de Carolina del Norte, Paul Riley, fue despedido por el club después de un reporte publicado en The Athletic que detalló el presunta comportamiento impropio, que incluyó acusaciones de dos exjugadoras sobre coerción sexual.

La NWSL no especificó el viernes si los partidos fueron cancelados o pospuestos. En un comunicado, la comisionada Lisa Baird dijo que la decisión fue tomada en conjunto con el sindicato de jugadoras de la liga.

“Esta semana, al igual que esta temporada, ha sido increíblemente traumática para nuestras jugadoras y personal, y yo asumo total responsabilidad por el papel que he jugado en ello. Lamento el dolor que muchas están sintiendo”, señaló Baird en el comunicado. “Reconociendo ese trauma, hemos decidido no entrar a las canchas este fin de semana a fin de dar a todos un espacio para reflexionar. La normalidad no es nuestra preocupación en este momento. Nuestra liga entera tiene mucho que sanar y nuestras jugadoras merecen mucho más”.