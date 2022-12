ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El lanzador agente libre Jacob deGrom y los Rangers de Texas acordaron el viernes un contrato de cinco campañas por 185 millones de dólares.

El astro, que ha ganado dos veces el Premio Cy Young, se marcha de los Mets de Nueva York después de nueve campañas, las últimas dos reducidas a causa de lesiones.

DeGrom, que tuvo su primera apertura la campaña pasada a principios de agosto, terminó con foja de 5-4 y un promedio de carreras limpias admitidas de 3.08 en 11 actuaciones.

El serpentinero contribuyó a que los Mets alcanzaran la postemporada y después hizo efectiva la opción de salida de su contrato para convertirse en agente libre.

Los Rangers anunciaron la firma del contrato la noche del viernes después de que deGrom, de 34 años, pasara los exámenes físicos.

Una persona enterada del acuerdo reveló las condiciones económicas del contrato a The Associated Press. La fuente solicitó el anonimato porque el club no había anunciado aún los detalles del acuerdo.

“Estamos emocionados de que Jacob deGrom haya decidido convertirse en jugador de los Rangers de Texas”, dijo el vicepresidente ejecutivo y gerente general Chris Young en un comunicado.

“Durante varias temporadas, Jacob ha sido un lanzador sobresaliente en las Grandes Ligas, y nos dotará de un serpentinero dominante en lo más alto de nuestra rotación. Uno de nuestros principales objetivos en este receso es reforzar nuestro cuerpo de abridores y le estamos añadiendo a uno de los mejores”.

Texas terminó 68-94 la campaña pasada y después contrató a Bruce Bochy como nuevo piloto.

Los Rangers han terminado sus últimas seis campañas con fojas negativas en su peor racha desde que el equipo se mudó de Wshington en 1972.

En el anterior receso, los Rangers invirtieron fuerte en agentes libres: dieron a Corey Seaguer contrato de 10 temporadas por 325 millones de dólares y al segunda base Marcos Siemen uno de siete campañas por 175 millones de dólares.