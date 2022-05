LONDRES (AP) — La exprometida de Jamal Khashoggi condenó que el golfista Greg Norman restara importancia al asesinato del columnista del Washington Post al catalogarlo como un “error”.

El ex número uno del mundo encabeza una serie de torneos financiados por Arabia Saudí en Inglaterra y ha sido criticado por sus comentarios sobre la escalofriante muerte de Khashoggi ocurrida el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí en Estambul.

“Miren, todos hemos cometido errores y uno sólo desea aprender de esos errores y saber cómo corregirlos de ahora en adelante”, dijo Norman, de 67 años, el miércoles en un evento para promocionar los torneos.

El australiano subrayó “lo bueno que está haciendo el país para cambiar su cultura”.

Khashoggi, que había escrito críticas sobre el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, ingresó al consulado para recoger los documentos necesarios para casarse con su prometida turca, Hatice Cengiz, y nunca salió.

Cengiz dijo al periódico Telegraph el jueves que las declaraciones de Norman fueron “muy hirientes”.

“¿Dirías eso si fuera tu ser querido? ¿Cómo podemos avanzar cuando los que ordenaron el asesinato siguen impunes y continúan tratando de recuperar su legitimidad?”, indicó Cengiz. “No debemos caer en sus riquezas y mentiras, y perder nuestra moral y nuestra humanidad. Todos deberíamos seguir insistiendo por la verdad y la justicia; sólo entonces podremos mirar hacia adelante con esperanza y dignidad”.

El comunicado de Cengiz fue publicado por su abogado, Rodney Dixon, informó el diario británico. La oficina de Dixon no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press.

Funcionarios turcos dijeron que Khashoggi fue asesinado y desmembrado con una sierra para cortar huesos dentro del consulado por un equipo de agentes saudíes, entre ellos personas que trabajaban para la oficina del príncipe heredero. Sus restos no han sido encontrados.

Las agencias de inteligencia occidentales y el Congreso de Estados Unidos afirmaron que una operación de tal magnitud no pudo haber ocurrido sin el conocimiento del príncipe heredero.

“No he tenido una conversación personal con MBS, nunca he conocido al tipo, pero al mismo tiempo leo que el gobierno saudí ha hecho sus declaraciones y comentarios al respecto y quieren seguir adelante”, dijo Norman.

La golfista australiana Karrie Webb, que cuando era niña idolatraba a Norman, recurrió a Twitter para expresar sus críticas.

“¡La niña en mí acaba de morir por completo! ¿Algún héroe de su infancia los ha decepcionado tanto como a mí ahora? tuiteó Webb el jueves.

Norman es director ejecutivo de LIV Golf Investments, financiado principalmente por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.

El primer LIV Golf Invitational está programado del 9 al 11 de junio en el campo de golf Centurion en las afueras de Londres, con 48 jugadores compitiendo por una bolsa de 20 millones de dólares en 54 hoyos. El ganador recibe cuatro millones — hasta la fecha el mayor premio en un torneo de golf — y el último lugar recibe 120.000 dólares.