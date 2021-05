LA PAZ, Bolivia (AP) — Con cinco legionarios, así como una combinación de juventud y experiencia, el entrenador de la selección boliviana conformó el plantel que enfrentará a Venezuela y Chile en la séptima y octava fecha de la eliminatoria al Mundial de 2022.

El técnico César Farías, de nacionalidad venezolana, anunció el jueves la convocatoria de 26 futbolistas que buscarán rescatar a Bolivia del décimo y último puesto en las eliminatorias a Qatar 2022.

Entre los jugadores que militan en ligas del extranjero figura el goleador Marcelo Martins del Cruzeiro de Brasil, así como los defensores Adrian Jusino del Larissas de Grecia y Luis Haquín del Deportes Melipilla de Chile.

La base de los jugadores en la lista anunciada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) es el club local Bolívar el equipo nacional con mejor ubicación en el ranking de la FIFA. Se destacan también integrantes del Strongest y del actual campeón Always Ready.

Algunos jugadores han comenzado a entrenar en las afueras de La Paz a la espera de los otros convocados. Bolívar jugaba el jueves en Buenos Aires frente al Arsenal de Argentina en la Copa Sudamericana, por lo que sus jugadores se incorporarán el fin de semana.

Tras la suspensión de la quinta y sexta fecha de la eliminatoria por la pandemia, Bolivia recibirá a Venezuela el 3 de junio, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha y visitará a Chile cinco días después en Santiago por la octava.

La selección boliviana está en el sótano con un punto en cuatro partidos. Perú la supera por diferencia de goles.

Silvio Avila/AP

Bolivia sólo se ha clasificado a un Mundial en la historia, en 1994, cuando se disputó en Estados Unidos.

Los 26 convocados son:

Arqueros: Carlos Lampe (Always Ready), Javier Rojas (Bolívar), Rubén Cordano (Bolívar).

Defensores: Diego Bejarano (Bolívar), Óscar Ribera (Blooming), Luis Haquín (Deportes Melipilla, Chile), Jairo Quinteros (Bolívar), Luis Barbosa (Aurora), Adrián Jusino (Larisa, Grecia), José Sagredo (Strongest) y Enrique Flores (Always Ready).

Mediocampistas: Ramiro Vaca (Strongest), Erwin Saavedra (Bolívar), Diego Wayar (Strongest), Leonel Justiniano (Bolívar), Erwin Junior Sánchez (Blooming), Boris Céspedes (Servette Ginebra, Suiza), Juan Carlos Arce (Always Ready), Roberto Fernández (Bolivar), Moisés Villarroel (Wilstermann).

Delanteros: Juan Carlos Arce (Always Ready), Jeyson Chura (The Strongest), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Marcelo Martins (Cruzeiro, Brasil), Luis Ramallo (Always Ready), Jaume Cuéllar (SPAL, Italia) y Gilbert Álvarez (Wilstermann).

Técnico: César Farías (Venezuela)