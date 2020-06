Comité Olímpico y Paralímico de EEUU examinará protestas

Recommended Video:

DENVER (AP) — El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC por sus siglas en inglés) ha decidido crear un grupo de deportistas que examinará la posibilidad de flexibilizar las restricciones a las protestas impuestas a los competidores durante los juegos.

La directora general del USOPC Sarah Hirshland tuiteó los planes sobre la formación del grupo tras la muerte de George Floyd, ocurrida el mes pasado, y las protestas mundiales que le siguieron.

Floyd, afroestadounidense, falleció el 25 de mayo después de que un policía blanco de Minneapolis le oprimió el cuello con una rodilla, teniéndolo esposado, y sin hacer caso cuando el detenido le decía que no podía respirar.

El USOPC emitió la semana pasada una declaración en la que manifestó su solidaridad con los deportistas afroestadounidenses, pero recibió el rechazo de varios competidores, en particular de la lanzadora de martillo Gwen Berry, quien está en un periodo de observación de 12 meses por haber elevado el puño en el podio durante los Juegos Panamericanos del verano pasado en Lima.

El USOPC ha invocado con frecuencia la Regla 50 del COI, que prohíbe la realización de protestas en lugares relacionados con las competiciones olímpicas para justificar su propia proscripción a esas manifestaciones.

El COI reiteró su apoyo a la regla a principios de año y no ha dado señal alguna de modificarla.

La protesta olímpica más famosa ocurrió durante los Juegos de 1968 en la Ciudad de México, cuando los velocistas Tommie Smith y John Carlos elevaron sus puños en el podio. Fueron devueltos de inmediato a su país y estuvieron excluidos durante décadas de la pléyade olímpica de Estados Unidos.

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 18 de febrero de 2020, la directora general del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, Sarah Hirshland, escucha al presidente Donald Trump durante una reunión con miembros de esa asociación y organizadores de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en Beverly Hills, California. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) less ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 18 de febrero de 2020, la directora general del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, Sarah Hirshland, escucha al presidente Donald Trump durante una ... more Photo: Evan Vucci, AP Photo: Evan Vucci, AP Image 1 of / 1 Caption Close Comité Olímpico y Paralímico de EEUU examinará protestas 1 / 1 Back to Gallery

Berry señaló ese hecho en un artículo de opinión publicado el martes en la revista digital Around the Ring (Alrededor de los Aros).

“Entonces es justo preguntar... ¿qué es lo que en verdad preocupa al USOPC? ¿Los deportistas o sus patrocinadores?”, escribió Berry.

Hirshland, que sostuvo la semana pasada una conferencia abierta por video con deportistas, dijo cuando anunció la próxima formación del grupo que el USOPC estaba obrando “para corresponder a su valor. Escuchar y entender. Aceptar que enfrentar la injusticia racial es una preocupación de todos cada día... y para impulsar el ascenso de las voces afroestadounidenses a fin de que sean escuchadas”.

La decisión de crear un grupo que examine el asunto fue censurada por el grupo que defiende los derechos de los deportistas, Global Athlete, que describió la medida como una subestimación del propio comité asesor deportivo del USOPC.

Representantes del comité no respondieron de momento a correos electrónicos que les envió The Associated Press para que hicieran declaraciones sobre el asunto.