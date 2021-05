Colorado 6, San Francisco 5

E_Tapia (2), Nuñez (1). DP_San Francisco 1, Colorado 0. LOB_San Francisco 4, Colorado 5. 3B_Duggar (1). HR_Crawford (6), Ruf (4).

IP H R ER BB SO

San Francisco Webb L,1-3 3 2-3 3 6 6 3 5 Wisler 2-3 2 0 0 0 0 Selman 1 2-3 0 0 0 1 3 Littell 1 0 0 0 1 1 Baragar 1 1 0 0 1 0

Colorado Gray W,4-2 6 4 2 2 2 8 Kinley 1 2 2 2 0 1 Stephenson H,1 1 0 0 0 0 1 Bard S,3-5 1 0 1 0 2 2

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, John Libka; Second, Chad Whitson; Third, Jim Reynolds.

T_3:08. A_9,521 (50,445).