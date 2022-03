Chile no descarta presencia de Brereton ante Brasil

SANTIAGO (AP) — El técnico de Chile Martín Lasarte no descartó el martes la presencia del delantero Ben Brereton para el partido contra el líder Brasil y en el que la “Roja” se jugará la vida en las eliminatorias de la Copa Mundial.

Brereton, un británico nacionalizado se ha convertido en uno de los jugadores imprescindibles de Lasarte. Desde que debutó con la selección chilena el año pasado, ha marcado tres goles por las eliminatorias. Sin embargo, su participación en el estadio Maracaná de Río de Janeiro está en duda porque se recupera de una lesión al tobillo que sufrió el 14 de febrero último jugando para el Blackburn Rovers de la Liga Premier inglesa.

“Ben no está descartado, haremos una prueba más exhaustiva hoy y otra mañana", dijo Lasarte en una rueda de prensa. "Lo que pase definirá si está o no está. Cien por ciento no estará porque lleva pocos entrenamientos después de la lesión”.

Lasarte agregó que en el entrenamiento del lunes Brereton hizo un trabajo diferenciado, “pero trabajó bien, sin problemas”.

Chile marcha sexto en las eliminatorias sudamericanas con 19 puntos, a tres de Uruguay y a dos de Perú, que ocupan el cuarto y quinto lugar del escalón. Las primeras cuatro selecciones clasifican directamente y la quinta disputará un repechaje contra una de Asia.

Sobre Brasil, Lasarte afirmó “sacarle puntos a Brasil es algo imposible en la historia, por eso, sacar un punto no es malo”. Añadió que “las estadísticas están hasta que se rompen, eso es el fútbol, eso vamos a buscar...no pasa por mi cabeza el fracaso”.

“Está claro que no podemos hacer un partido timorato”, afirmó. "Dentro de lo que podamos, debemos hacer un partido de igual a igual...repito, dentro de lo que podamos. Entre esto y un suicidio hay una línea muy delgada”.

Mientras sigue en duda la actuación de Brereton, Lasarte reemplazó en la víspera por lesión al delantero Luis Jiménez (Palestino) por el también atacante Ronnie Fernández (Universidad de Chile). Pero éste se presentó con una gripe y citó de emergencia a Iván Morales (Cruz Azul de México).