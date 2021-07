Chicago White Sox 10, Houston 1

DP_Houston 1, Chicago 0. LOB_Houston 2, Chicago 8. 2B_Brantley (24), Sheets (4), Burger (3), Anderson (19). HR_Toro (4), Collins (4), Anderson (7), Sheets (4), J.Abreu (16), Burger (1).

IP H R ER BB SO

Houston Odorizzi, L, 3-5 3 1-3 6 4 4 4 1 Bielak 1 2-3 1 2 2 1 2 Smith 1 3 3 3 0 0 Pruitt 2 2 1 1 0 1

Chicago Giolito, W, 8-6 9 3 1 1 0 8

HBP_Bielak (J.Abreu), Pruitt (L.García).

Umpires_Home, Brian Knight; First, Scott Barry; Second, Doug Eddings; Third, Bill Miller.

T_2:51. A_34,304 (40,615).