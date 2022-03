SAN DIEGO (AP) — Saúl “Canelo” Álvarez ha elegido el próximo par de desafíos mediante el que buscará permanecer en la cima del boxeo mundial.

Y como es habitual en el astro mexicano, ha definido sus combates teniendo en mente el legado que dejará.

Álvarez, monarca indiscutible de los supermedianos y considerado por muchos el mejor púgil del mundo libra por libra, ascenderá a la división de los semipesados por segunda vez el 7 de mayo, para medirse en Las Vegas con el monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Dmitry Bivol (19-0 con 11 nocauts).

Si el triunfo es para el “Canelo” (57-1-2 con 39 nocauts) y si Gennady Golovkin derrota en abril a Ryota Murata en Japón, el mexicano y el kazajo completarán una trilogía cuyos primeros dos capítulos fueron emocionantes.

El tercer episodio se llevaría a cabo a finales del verano o comienzos del otoño.

“Para mí es seguir haciendo historia y es un buen reto, ¿no?”, dijo Álvarez el miércoles, al abrir la promoción de su contienda frente a Bivol, que se efectuará en la T-Mobile Arena. “Me gusta este tipo de retos. Me interesaba la idea de subir a 175 libras a pelear con el segundo mejor, un campeón”.

El “Canelo” pretende también realizar una tercera pelea en diciembre, probablemente contra un monarca crucero o un retador obligado por el cinturón de los supermedianos. Todo ello dará como resultado otro año de mucha actividad para el astro más rentable del boxeo, cuya ética de trabajo no se ha deteriorado por la fama y la fortuna.

“Me gusta estar ocupado”, dijo Álvarez, quien peleó en cuatro ocasiones a lo largo de 11 meses y conquistó los cuatro cinturones de las 168 libras el año pasado. “Siento que estoy en mi mejor momento. Me siento más confiado en todo, más fuerte, así que no sé si es porque estoy más activo o no, pero me gusta estar en el ring”.

El peleador de Guadalajara estará en una desventaja significativa en estatura y alcance ante Bivol. Pero ello suele ser parte del reto para Álvarez, quien doblegó a Sergey Kovalev en su otra pelea anterior en la división de los semipesados, realizada en 2019.

Después de imponerse a todos los campeones de las 168 libras el año pasado, “Canelo” decidió no buscar otro combate en los supermedianos contra adversarios como el mexicano-estadounidense David Benavídez, dos veces monarca, o el astro de los medianos Jermall Charlo, a quien le habría encantado conseguir la bolsa garantizada por subir al cuadrilátero con Álvarez.

“Sé que soy el mejor peleador, pero enfrenté a los mejores peleadores de la división y vencí a todos en 168”, dijo Álvarez. “Todavía dices: ‘No, pero necesitas pelear... (contra Charlo o Benavídez)’ ¿Por qué? No entiendo eso. Pero en este momento, puedo hacer lo que quiera, y solo hago las mejores cosas y peleo con los mejores, con los campeones... (Bivol) tiene algo que ofrecerme. Es un campeón mundial en 175. Es mejor peleador”.

El mexicano descenderá a las 168 libras para medirse con Golovkin. Ambos firmaron un empate en su primer pleito, antes de que Álvarez se impusiera por decisión dividida en el segundo.

Álvarez se había mostrado reacio a aceptar una tercera pelea con el astro kazajo de la división de los medianos. Pero el servicio de “streaming” DAZN ha estado ansioso por pactar un combate comercialmente atractivo para ambos boxeadores.