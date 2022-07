CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El idilio futbolístico entre Alemania y México probablemente comenzó en el Mundial de México 1986. El domingo ese lazo se estrechó todavía más con el lanzamiento del programa Common Grounds de la Bundesliga.

El programa, que comenzó hace un par de años en Alemania, busca ayudar a los jóvenes a alcanzar sus metas dentro y fuera de la cancha. Ese proyecto ya se internacionalizó y dio sus primeros pasos en México.

La Bundesliga, una de las cinco ligas más grandes de Europa junto con la española, la inglesa, la italiana y la francesa, tiene años estrechando sus vínculos en suelo azteca.

En el Mundial de 1986, México recibió con brazos abiertos al seleccionado alemán que dedicó una canción llamada ‘México mi amor’ y los volvió favoritos de la hinchada local.

“Este tipo de eventos son importantes porque la Bundesliga quiere colaborar con la comunidad, desarrollar y promover el fútbol”, dijo a The Associated Press, Pavel Pardo, ex seleccionado mexicano, quien ahora es embajador de la liga en México.

“La Bundesliga está aquí porque aquí es donde son las bases, aquí empezamos todos a jugar en las calles en unidades deportivas”, dijo Pardo.

El evento, realizado en un parque capitalino, reunió a varios equipos juveniles que se enfrentaron en una cancha de fútbol rápido y al final Pardo, como Ricardo Osorio, otro exjugador de la Bundesliga, acompañaron a los participantes y les firmaron autógrafos.

Se trata de un esfuerzo más de la Bundesliga por penetrar más al mercado mexicano, que de acuerdo con cifras del organismo es su tercero más grande en términos de alcance en sus canales con contenidos propios operados internacionalmente.

Adicionalmente, apenas hace un par de meses, la Liga MX y la Bundesliga firmaron una alianza que busca “compartir experiencias en los campos deportivos, de negocios y marketing”, según comunicó la Liga MX en ese momento.

Pardo y Osorio fueron los primeros mexicanos en la historia en jugar en Alemania, a donde emigraron luego del Mundial de Alemania 2006. Desde entonces, otros cinco futbolistas mexicanos más han jugado ahí, siendo el último Javier “Chicharito” Hernández en 2017.

“Lo ideal sería tener a más jugadores mexicanos en Alemania, pero por distintos motivos no se ha dado. Puede ser el sueldo, para llevar a un buen jugador mexicano allá hay que pagar unos 15 millones de dólares cuando por cuatro quizá te llevas a un brasileño”, dijo Osorio. “Ojalá en un futuro cercano más jugadores mexicanos puedan ir a jugar allá”.