Boca empata con Talleres y ambos clasifican

BUENOS AIRES (AP) — Talleres y Boca Juniors igualaron sin goles el domingo por la fecha 6 del grupo 4 de la Copa Diego Armando Maradona, un resultado que, aunado a la derrota de Lanús frente a Newell’s Old Boys, le permitió a albiazules y boquenses clasificar a la zona campeonato del certamen.

El primer tiempo del duelo en el estadio Mario Kempes fue muy malo. Ninguno de los dos equipos logró generar peligro en las áreas. Un remate alto de Edwin Cardona a los 25 puede ser considerada la mejor jugada de esa parte.

El partido mejoró en el complemento. La situación más clara estuvo en los pies de Nicolás Capaldo, que definió desviado con el portero Marcos Díaz vencido a los 65 minutos.

“Queríamos ganarlo, pero no íbamos a salir como locos. No queríamos quedar expuestos. El empate no era lo que queríamos”, dijo el defensor xeneize Carlos Izquierdoz.

“Fue un partido chato. Fue justo el empate”, afirmó el zaguero de la T Juan Cruz Komar.

En el Kempes, también recordaron a Diego Maradona —fallecido el 25 de noviembre pasado— antes del pitido inicial. Los dos planteles formaron una letra “m” antes del comienzo y se guardó un minuto de silencio.

Newell’s batió a Lanús por 3-1. Franco Orozco abrió la cuenta para los granates (17′). Los leprosos dieron vuelta la historia con dos anotaciones de Sebastián Palacios (25′ y 91′) y una de Mauro Formica (89′).

Independiente superó por 1-0 a Defensa y Justicia por la zona 2. El estadounidense Alan Soñora anotó el único tanto con un zurdazo en el área chica a los tres minutos.

En el estadio rojo, se brindó otro homenaje a Maradona. Sus ex compañeros con Argentina Ricardo Bochini y Jorge Burruchaga, junto a Raúl (Lalo), hermano de Diego, dejaron una pelota, una réplica de la copa del mundo y una plaqueta.

Los diablos rojos visitarán a Lanús el jueves en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Mientras, Defensa se medirá con Bahía en Salvador (Brasil) el miércoles por la misma instancia.

El lunes se definirá el último club clasificado a la ronda de ganadores de la Copa Maradona entre Argentinos Juniors y Aldosivi. Los bichitos colorados recibirán a Estudiantes y los de amarillo y verde visitarán a San Lorenzo.

Los otros 11 que pugnarán por el trofeo mayor serán Atlético Tucumán, Arsenal, Colón, Independiente, River, Banfield, Boca, Talleres, San Lorenzo, Huracán y Gimnasia.

Posiciones primera fase: Zona 1: Atl. Tucumán 18 puntos; Arsenal 7; Unión 7; Racing 3. Zona 2: Colón 13; Independiente 12; Central Córdoba 5; Defensa 2. Zona 3: River 15; Banfield 11; Central 7; Godoy Cruz 1. Zona 4: Boca 10; Talleres 9; Lanús 7; Newell’s 7. Zona 5: San Lorenzo 11; Argentinos, Aldosivi 7; Estudiantes 2. Zona 6: Huracán 11; Gimnasia, Vélez 9; Patronato 2.

El lunes se sorteará la segunda parte del campeonato en fase campeonato y en la fase complementaria. Habrá dos zonas de seis en cada una de las zonas. En cada grupo jugarán una sola rueda.