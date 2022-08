Atlanta 9, Boston 7

DP_Atlanta 1, Boston 1. LOB_Atlanta 11, Boston 8. 2B_Swanson 2 (24), Harris II (11), Arcia (7), Verdugo 2 (26), Arroyo (7), Plawecki (5), Bogaerts (29), Pham (3). 3B_Riley (2), Contreras (1). HR_Riley (30), Arroyo (5), Pham (2), Duran (3). SB_Acuña Jr. (24). SF_Martinez (5).

IP H R ER BB SO

Atlanta Morton 6 6 5 5 1 7 McHugh 2-3 1 0 0 0 1 Minter 1-3 0 0 0 0 1 Iglesias BS,0-1 1 2 1 1 0 3 Jansen 1 1 0 0 1 1 Lee W,3-0 1 1 1 0 0 1 Matzek S,1-1 1 0 0 0 0 2

Boston Hill 4 7 4 4 1 0 Brasier 1 0 0 0 1 0 Barnes BS,2-4 2-3 1 1 1 2 0 Sawamura 1 0 0 0 2 2 Schreiber 1-3 0 0 0 0 1 Whitlock 2 2 1 1 0 1 Ort L,0-1 1 2-3 3 3 1 1 0 A.Davis 1-3 0 0 0 0 0

Sawamura pitched to 4 batters in the 7th.

HBP_McHugh (Duran). WP_Morton, Sawamura.

Umpires_Home, Ben May; First, Adam Beck; Second, Scott Barry; Third, Marty Foster.

T_4:13. A_34,972 (37,755).