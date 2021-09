Atlanta 4, San Diego 0

DP_Atlanta 1, San Diego 0. LOB_Atlanta 5, San Diego 2. 2B_Albies (37), Tatis Jr. (29). HR_Swanson (27). SB_Rosario (2), Albies (18).

IP H R ER BB SO

Atlanta Fried W,13-7 9 3 0 0 0 4

San Diego Knehr L,1-1 4 5 3 3 0 1 Stammen 2 2 1 1 0 4 Hill 2-3 0 0 0 0 0 Guerra 1 1-3 0 0 0 0 1 Adams 1 0 0 0 0 3

HBP_Hill (Soler). WP_Stammen.

Umpires_Home, Rob Drake; First, Will Little; Second, Greg Gibson; Third, Ryan Wills.

T_2:28. A_33,265 (40,209).