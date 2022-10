Atl_Pruitt 2 pass from Mariota (Koo kick), 8:46. Drive: 12 plays, 74 yards, 6:14. Key Plays: A.Williams kick return to Atlanta 26; Mariota 37 pass to Zaccheaus on 3rd-and-2; Mariota 5 run on 3rd-and-1; Huntley 2 run on 3rd-and-2. Atlanta 7, San Francisco 0.

Atl_J.Hawkins 0 run (Koo kick), 1:26. Atlanta 14, San Francisco 0.

Second Quarter

SF_Aiyuk 12 pass from Garoppolo (Gould kick), 11:32. Drive: 9 plays, 79 yards, 4:52. Key Plays: McCloud kick return to San Francisco 21; Garoppolo 14 pass to Samuel; Garoppolo 12 pass to Aiyuk; Garoppolo 12 pass to Kittle. Atlanta 14, San Francisco 7.

SF_Aiyuk 14 pass from Garoppolo (Gould kick), 7:07. Drive: 4 plays, 32 yards, 2:09. Key Play: Garoppolo 10 pass to Juszczyk. San Francisco 14, Atlanta 14.

Atl_Mariota 3 run (Koo kick), :57. Drive: 12 plays, 75 yards, 6:10. Key Plays: Ke.Smith 2 run on 3rd-and-1; Mariota 15 run on 3rd-and-12; Mariota 20 pass to London; Huntley 16 run. Atlanta 21, San Francisco 14.

Third Quarter

Atl_Pitts 7 pass from Mariota (Koo kick), 8:40. Drive: 9 plays, 65 yards, 5:12. Key Plays: Mariota 10 pass to Zaccheaus; Allgeier 8 run on 3rd-and-1; Mariota 20 run. Atlanta 28, San Francisco 14.

A_69,813.

___

SF Atl FIRST DOWNS 21 18 Rushing 4 10 Passing 15 7 Penalty 2 1 THIRD DOWN EFF 3-8 9-14 FOURTH DOWN EFF 0-1 0-0 TOTAL NET YARDS 346 289 Total Plays 57 56 Avg Gain 6.1 5.2 NET YARDS RUSHING 50 168 Rushes 16 40 Avg per rush 3.125 4.2 NET YARDS PASSING 296 121 Sacked-Yds lost 0-0 2-8 Gross-Yds passing 296 129 Completed-Att. 29-41 13-14 Had Intercepted 2 0 Yards-Pass Play 7.22 7.563 KICKOFFS-EndZone-TB 3-3-2 5-3-2 PUNTS-Avg. 3-52.667 5-43.0 Punts blocked 0 0 FGs-PATs blocked 0-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 109 117 Punt Returns 1-35 2-48 Kickoff Returns 3-74 1-28 Interceptions 0-0 2-41 PENALTIES-Yds 5-30 5-40 FUMBLES-Lost 1-1 1-0 TIME OF POSSESSION 26:35 33:25

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_San Francisco, Wilson 7-25, Samuel 2-11, Garoppolo 3-11, Coleman 4-3. Atlanta, Huntley 16-59, Allgeier 15-51, Mariota 6-50, A.Williams 2-6, Ke.Smith 1-2.

PASSING_San Francisco, Garoppolo 29-41-2-296. Atlanta, Mariota 13-14-0-129.

RECEIVING_San Francisco, Aiyuk 8-83, Kittle 8-83, Samuel 7-79, Juszczyk 4-33, Jennings 2-18. Atlanta, Zaccheaus 4-58, London 3-40, Pitts 3-19, Ke.Smith 1-8, Pruitt 1-2, A.Williams 1-2.

PUNT RETURNS_San Francisco, McCloud 1-35. Atlanta, A.Williams 2-48.

KICKOFF RETURNS_San Francisco, McCloud 3-74. Atlanta, A.Williams 1-28.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_San Francisco, Warner 8-2-0, Gipson 7-2-0, Ebukam 5-3-0, Hufanga 5-1-0, Greenlaw 4-2-0, Ridgeway 3-2-0, Jackson 3-0-1, Omenihu 2-2-1, Hyder 2-0-0, C.Ward 2-0-0, Womack 1-2-0, Lenoir 1-1-0, Brunskill 1-0-0, Coleman 1-0-0, Givens 1-0-0, T.Moore 1-0-0, Turay 1-0-0, Burks 0-6-0, Spence 0-2-0. Atlanta, Evans 7-5-0, Andersen 6-6-0, Grant 5-1-0, Terrell 2-2-0, Dickerson 2-1-0, Ebiketie 2-1-0, Hayward 2-0-0, Hawkins 1-3-0, Anderson 1-1-0, Ford 1-1-0, Graham 1-1-0, Hall 1-1-0, Oliver 1-1-0, Bell 1-0-0, Jarrett 0-3-0.

INTERCEPTIONS_San Francisco, None. Atlanta, Oliver 1-27, Hawkins 1-14.

MISSED FIELD GOALS_None.

___

OFFICIALS_Referee Carl Cheffers, Ump Brandon Cruse, HL Mike Carr, LJ Jeff Seeman, FJ Nathan Jones, SJ Eugene Hall, BJ Matt Edwards, Replay Kevin Brown.