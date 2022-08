Jac_FG McCourt 54, 13:28. Drive: 4 plays, -1 yards, 1:22. Key Play: Thomas 10 interception return to Atlanta 35. Jacksonville 3, Atlanta 0.

Atl_Allgeier 2 pass from Ridder (Koo kick), 4:30. Drive: 16 plays, 75 yards, 8:58. Key Plays: Ridder 4 pass to Firkser on 3rd-and-4; Ridder 17 pass to Byrd on 3rd-and-8; Ridder 12 pass to Ollison on 3rd-and-9. Atlanta 7, Jacksonville 3.

Second Quarter

Jac_FG McCourt 38, 7:54. Drive: 9 plays, 23 yards, 3:38. Key Play: Perry 17 pass to Prince. Atlanta 7, Jacksonville 6.

Atl_Ollison 1 run (Koo kick), 3:34. Drive: 1 play, 1 yard, 00:03. Atlanta 14, Jacksonville 6.

Jac_Treadwell 7 pass from Perry (pass failed), :12. Drive: 10 plays, 75 yards, 3:19. Key Plays: Perry 16 pass to Shenault; Perry 41 pass to T.Jones. Atlanta 14, Jacksonville 12.

Third Quarter

Atl_Huntley 1 run (Koo kick), 5:08. Drive: 8 plays, 90 yards, 3:45. Key Plays: Ridder 34 pass to K.Johnson; Ridder 14 pass to Berryhill on 3rd-and-9; Ridder 21 pass to Firkser. Atlanta 21, Jacksonville 12.

Fourth Quarter

Atl_Allgeier 4 run (Koo kick), 10:53. Drive: 14 plays, 80 yards, 7:20. Key Plays: Ridder 21 pass to Batson on 3rd-and-10; Huntley 8 run on 3rd-and-5; Huntley 21 run; Ridder 14 pass to Bernhardt; Allgeier 2 run on 3rd-and-3; Allgeier 3 run on 4th-and-1. Atlanta 28, Jacksonville 12.

___

Jac Atl FIRST DOWNS 13 21 Rushing 3 10 Passing 7 10 Penalty 3 1 THIRD DOWN EFF 2-12 7-14 FOURTH DOWN EFF 1-1 1-2 TOTAL NET YARDS 251 309 Total Plays 57 65 Avg Gain 4.4 4.8 NET YARDS RUSHING 54 135 Rushes 18 41 Avg per rush 3.0 3.293 NET YARDS PASSING 197 174 Sacked-Yds lost 2-4 2-11 Gross-Yds passing 201 185 Completed-Att. 19-37 14-22 Had Intercepted 2 2 Yards-Pass Play 5.051 7.25 KICKOFFS-EndZone-TB 4-3-3 5-5-5 PUNTS-Avg. 5-41.8 4-54.75 Punts blocked 1 0 FGs-PATs blocked 0-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 34 45 Punt Returns 3-24 2-8 Kickoff Returns 0-0 1-7 Interceptions 2-10 2-30 PENALTIES-Yds 5-50 10-86 FUMBLES-Lost 0-0 0-0 TIME OF POSSESSION 24:35 35:25

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Jacksonville, Armstead 2-15, Conner 11-15, Sargent 3-14, Perry 2-10. Atlanta, Huntley 19-86, Ollison 9-30, Allgeier 8-26, Ridder 2-(minus 1), Franks 3-(minus 6).

PASSING_Jacksonville, Perry 19-37-2-201. Atlanta, Ridder 14-21-2-185, Franks 0-1-0-0.

RECEIVING_Jacksonville, Prince 4-32, T.Jones 3-103, Shenault 2-19, Treadwell 2-14, Sargent 2-13, Conner 2-(minus 3), Johnson 1-12, Farrell 1-7, Armstead 1-2, Cotton 1-2. Atlanta, Batson 3-22, Firkser 2-25, Darby 1-35, Johnson 1-34, Byrd 1-17, Bernhardt 1-14, Berryhill 1-14, Ollison 1-12, Fisk 1-5, Pruitt 1-5, Allgeier 1-2.

PUNT RETURNS_Jacksonville, Johnson 3-24. Atlanta, Bernhardt 2-8.

KICKOFF RETURNS_Jacksonville, None. Atlanta, Raine 1-7.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_Jacksonville, Tufele 5-2-0, Quarterman 5-0-0, Brown 4-0-0, Lloyd 3-2-0, Dixon 2-6-1, Adams 2-5-0, R.Ford 2-2-1, Berry 2-2-0, J.Jones 2-1-0, Russell 2-1-0, Antwine 2-0-0, Crawford 2-0-0, Thomas 1-2-0, Junior 1-1-0, Rusnak 1-1-0, R.Williams 1-1-0, Alufohai 1-0-0, Herndon 1-0-0, McDermott 1-0-0, Oyelola 1-0-0, Van Lanen 1-0-0. Atlanta, Tabor 5-1-0, Black 4-2-0, Tangelo 4-1-1, Andersen 4-0-0, Landman 3-1-1, Ebiketie 2-1-0, Hankins 2-1-0, Ballentine 2-0-0, Darby 2-0-0, Oliver 1-2-0, Bell 1-1-0, Anderson 1-0-0, Hall 1-0-0, Malone 1-0-0, Kwiatkoski 0-2-0, Brailford 0-1-0, Daniels 0-1-0, Horne 0-1-0, Thurman 0-1-0.

INTERCEPTIONS_Jacksonville, Thomas 1-10, Crawford 1-0. Atlanta, Ballentine 1-23, Landman 1-7.

MISSED FIELD GOALS_Jacksonville, Verity 46.

___

OFFICIALS_Referee Jerome Boger, Ump Barry Anderson, HL Frank LeBlanc, LJ Rusty Baynes, FJ Alonzo Ramsey, SJ Jonah Monroe, BJ Steve Patrick, Replay Saleem Choudhry.