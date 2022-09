Arizona 5, San Diego 0

E_McCarthy (1). DP_Arizona 0, San Diego 1. LOB_Arizona 4, San Diego 4. 2B_Garrett (4), Thomas (17), Perdomo (10), Profar 2 (32). HR_Garrett (3). SB_McCarthy 2 (14), Rojas (19). SF_Thomas (5).

IP H R ER BB SO

Arizona R.Nelson W,1-0 7 4 0 0 0 7 Ginkel 1 0 0 0 0 0 Smith 1 0 0 0 0 0

San Diego Snell L,6-8 6 4 1 1 1 10 Wilson 1 1 1 1 0 1 Martinez 1 2 2 2 1 0 Hader 1 0 1 1 1 0

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Mark Ripperger; Second, Ryan Wills; Third, Jordan Baker.

T_2:51. A_37,713 (40,209).