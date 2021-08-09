American League Leaders

THROUGH AUGUST 8 BATTING G AB R H BA Brantley, HOU 89 350 56 115 .329 Gurriel, HOU 99 361 54 117 .324 Mullins, BAL 108 415 65 133 .320 Guerrero Jr., TOR 109 400 86 127 .318 Fletcher, LAA 107 432 62 133 .308 Bogaerts, BOS 105 389 65 118 .303 Hern\u00e1ndez, TOR 91 352 50 105 .298 Anderson, CHW 95 402 68 119 .296 Bichette, TOR 109 437 86 128 .293 Martinez, BOS 105 407 71 118 .290 ___ HOME RUNS Ohtani, LAA 37 Guerrero Jr., TOR 35 Olson, OAK 28 Devers, BOS 27 Perez, KC 27 Gallo, NYY 26 Semien, TOR 26 Altuve, HOU 25 Haniger, SEA 25 Ram\u00edrez, CLE 24 Lowe, TB 24 Garc\u00eda, TEX 24 Seager, SEA 24 ___ RUNS BATTED IN Guerrero Jr., TOR 87 Abreu, CHW 83 Ohtani, LAA 82 Devers, BOS 82 Meadows, TB 77 Bichette, TOR 77 Alvarez, HOU 74 Olson, OAK 74 Hern\u00e1ndez, TOR 71 Martinez, BOS 71 Seager, SEA 71 ___ STOLEN BASES Merrifield, KC 30 Mullins, BAL 21 Straw, CLE 19 Bichette, TOR 17 Moore, SEA 17 Anderson, CHW 16 Kiner-Falefa, TEX 16 Ohtani, LAA 15 Baddoo, DET 14 Grossman, DET 13 Ram\u00edrez, CLE 13 ___ SLUGGING PERCENTAGE Ohtani, LAA .653 Guerrero Jr., TOR .635 Olson, OAK .577 Devers, BOS .562 Mullins, BAL .552 Martinez, BOS .533 Alvarez, HOU .528 Semien, TOR .528 Cruz, TB .527 Ram\u00edrez, CLE .522 ___ ON-BASE PERCENTAGE Guerrero Jr., TOR .412 Gurriel, HOU .388 Canha, OAK .386 Mullins, BAL .384 Brantley, HOU .381 Olson, OAK .377 Moncada, CHW .373 Bogaerts, BOS .370 Gallo, NYY .370 Judge, NYY .365 ___ RUNS SCORED Bichette, TOR 86 Guerrero Jr., TOR 86 Semien, TOR 82 Altuve, HOU 81 Haniger, SEA 75 Ohtani, LAA 74 Olson, OAK 73 Correa, HOU 72 Devers, BOS 71 Martinez, BOS 71 Ram\u00edrez, CLE 71 ___ HITS Fletcher, LAA 133 Mullins, BAL 133 Bichette, TOR 128 Guerrero Jr., TOR 127 Schoop, DET 123 Semien, TOR 121 Anderson, CHW 119 Bogaerts, BOS 118 Martinez, BOS 118 Merrifield, KC 118 ___ BASES ON BALLS Gallo, NYY 81 Grossman, DET 72 Santana, KC 68 Moncada, CHW 63 Guerrero Jr., TOR 61 Lowe, TEX 58 Correa, HOU 55 D\u00edaz, TB 55 Olson, OAK 54 Canha, OAK 53 ___ DOUBLES Bogaerts, BOS 30 Candelario, DET 30 Martinez, BOS 30 Semien, TOR 30 Devers, BOS 29 Mullins, BAL 28 Olson, OAK 28 Brantley, HOU 27 6 tied 25 ___ TRIPLES Baddoo, DET 5 Lopez, KC 5 Arraez, MIN 4 Canha, OAK 4 Castro, DET 4 Dozier, KC 4 Mullins, BAL 4 Ohtani, LAA 4 Rosario, CLE 4 13 tied 3 ___ TOTAL BASES Guerrero Jr., TOR 254 Ohtani, LAA 243 Semien, TOR 233 Mullins, BAL 229 Devers, BOS 227 Olson, OAK 221 Martinez, BOS 217 Perez, KC 215 Bichette, TOR 209 Haniger, SEA 208 ___ EARNED RUN AVERAGE Lynn, CHW 2.04 Ray, TOR 2.90 Cole, NYY 3.11 Bassitt, OAK 3.19 Berr\u00edos, TOR 3.23 Manaea, OAK 3.26 Irvin, OAK 3.45 Mize, DET 3.57 Ryu, TOR 3.62 Greinke, HOU 3.69 Montgomery, NYY 3.69 ___ WON-LOST Bassitt, OAK 11-3 Ryu, TOR 11-5 Civale, CLE 10-2 Greinke, HOU 10-3 Lynn, CHW 10-3 Flexen, SEA 10-5 Cole, NYY 10-6 McCullers Jr., HOU 9-3 Fleming, TB 9-5 Ray, TOR 9-5 Rod\u00f3n, CHW 9-5 ___ GAMES PITCHED Petit, OAK 55 Cishek, LAA 54 Brentz, KC 53 Karinchak, CLE 52 Shaw, CLE 52 Cisnero, DET 51 Mayers, LAA 51 Stanek, HOU 51 Barlow, KC 50 Holmes, NYY 50 ___ SAVES Hendriks, CHW 26 Barnes, BOS 24 Iglesias, LAA 24 Chapman, NYY 23 Pressly, HOU 18 Trivino, OAK 18 Clase, CLE 16 Castillo, SEA 15 Soto, DET 13 Karinchak, CLE 11 ___ INNINGS PITCHED Bassitt, OAK 144.0 Greinke, HOU 136.2 Berr\u00edos, TOR 133.2 Cole, NYY 130.1 Irvin, OAK 130.1 Minor, KC 130.1 Ray, TOR 130.1 Giolito, CHW 129.0 Manaea, OAK 127.0 Ryu, TOR 126.2 ___ STRIKEOUTS Cole, NYY 176 Rod\u00f3n, CHW 160 Cease, CHW 159 Ray, TOR 159 Bassitt, OAK 147 Giolito, CHW 145 Manaea, OAK 141 Montas, OAK 140 Berr\u00edos, TOR 139 Kikuchi, SEA 135 ___ COMPLETE GAMES Cole, NYY 2 Manaea, OAK 2 13 tied 1 ___ SHUTOUTS Manaea, OAK 2 Bassitt, OAK 1 Cease, CHW 1 Cole, NYY 1 Kluber, NYY 1 Lynn, CHW 1 Means, BAL 1 Rod\u00f3n, CHW 1 Ryu, TOR 1 Turnbull, DET 1