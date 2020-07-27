Recommended Video:

THROUGH JULY 26

BATTING
G AB R H BA
Bradley Jr., BOS 3 11 4 7 .636
Cruz, MIN 3 13 7 7 .538
Fletcher, LAA 4 15 1 8 .533
Alberto, BAL 3 12 3 6 .500
Lowe, TB 3 11 1 5 .455
Maldonado, HOU 3 11 1 5 .455
Moncada, CHW 2 9 1 4 .444
Stanton, NYY 3 9 2 4 .444
Brantley, HOU 3 12 2 5 .417
Laureano, OAK 4 12 4 5 .417

___

HOME RUNS
Cruz, MIN 3
Ruiz, BAL 2
Stanton, NYY 2
García, CHW 2
Cron, DET 2
Lewis, SEA 2
Ramírez, CLE 2
Kepler, MIN 2
16 tied 1

___

RUNS BATTED IN
Cruz, MIN 10
Cave, MIN 6
Maldonado, HOU 6
Brantley, HOU 5
Ramírez, CLE 5
Olson, OAK 5
8 tied 4

___

STOLEN BASES
Grossman, OAK 2
Altuve, HOU 1
Espinal, TOR 1
Fletcher, LAA 1
Guerrero Jr., TOR 1
Hernández, TOR 1
Long Jr., SEA 1
Lopes, SEA 1
Merrifield, KC 1
Reyes, DET 1

___

SLUGGING PERCENTAGE
Cruz, MIN 1.385
Stanton, NYY 1.222
Cron, DET 1.000
Moncada, CHW 1.000
Ramírez, CLE 1.000
Lewis, SEA .909
Seager, SEA .909
García, CHW .900
Choi, TB .857
Bradley Jr., BOS .818

___

ON-BASE PERCENTAGE
Bradley Jr., BOS .667
Alberto, BAL .571
Cruz, MIN .571
Fletcher, LAA .556
Stanton, NYY .545
Laureano, OAK .529
Choi, TB .500
Crawford, SEA .500
Lowe, TB .500
Moncada, CHW .500

___

RUNS SCORED
Cruz, MIN 7
Altuve, HOU 5
Bradley Jr., BOS 4
Laureano, OAK 4
Polanco, MIN 4
Ramírez, CLE 4
Rosario, MIN 4
Semien, OAK 4
8 tied 3

___

HITS
Fletcher, LAA 8
Bradley Jr., BOS 7
Cruz, MIN 7
Iglesias, BAL 7
Alberto, BAL 6
Biggio, TOR 5
Brantley, HOU 5
Laureano, OAK 5
Lowe, TB 5
Maldonado, HOU 5
Martinez, BOS 5
Ramírez, CLE 5

___

BASES ON BALLS
Altuve, HOU 4
Donaldson, MIN 4
Díaz, TB 4
Olson, OAK 4
Santana, CLE 4
Andrus, TEX 3
Choi, TB 3
Crawford, SEA 3
Laureano, OAK 3
18 tied 2

___

DOUBLES
Iglesias, BAL 3
Seager, SEA 3
13 tied 2

___

TRIPLES
Crawford, SEA 2
Chapman, OAK 1
Kiermaier, TB 1
Kiner-Falefa, TEX 1
Lowe, TB 1
Mathis, TEX 1
Reddick, HOU 1

___

TOTAL BASES
Cruz, MIN 18
Ramírez, CLE 12
Cron, DET 11
Stanton, NYY 11
Fletcher, LAA 10
Lewis, SEA 10
Seager, SEA 10
Bradley Jr., BOS 9
Brantley, HOU 9
García, CHW 9
Laureano, OAK 9
Lowe, TB 9

___

EARNED RUN AVERAGE
Bieber, CLE 0.00
Lynn, TEX 0.00
Andriese, LAA 0.00
Bassitt, OAK 0.00
Chavez, TEX 0.00
Detwiler, CHW 0.00
Luzardo, OAK 0.00
Yarbrough, TB 0.00
Bundy, LAA 1.35
Eovaldi, BOS 1.50
Shoemaker, TOR 1.50

___

WON-LOST
Smith, OAK 2-0
21 tied 1-0

___

GAMES PITCHED
Diekman, OAK 3
McFarland, OAK 3
Petit, OAK 3
Soria, OAK 3
39 tied 2

___

SAVES
Jiménez, DET 2
Britton, NYY 1
Drake, TB 1
Giles, TOR 1
Hand, CLE 1
Hendriks, OAK 1
Holland, KC 1
Leclerc, TEX 1
Robles, LAA 1
Soria, OAK 1
Sulser, BAL 1

___

INNINGS PITCHED
Clevinger, CLE 7.0
Bundy, LAA 6.2
Bieber, CLE 6.0
Carrasco, CLE 6.0
Eovaldi, BOS 6.0
Lynn, TEX 6.0
McCullers Jr., HOU 6.0
Shoemaker, TOR 6.0
Verlander, HOU 6.0
Andriese, LAA 5.2

___

STRIKEOUTS
Bieber, CLE 14
Carrasco, CLE 10
Lynn, TEX 9
Turnbull, DET 8
Bundy, LAA 7
Canning, LAA 7
Singer, KC 7
Verlander, HOU 7
7 tied 6

___

COMPLETE GAMES
Cole, NYY 1

___

SHUTOUTS