Regresan las protestas a varias ciudades de Irán

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Las protestas regresaron a las calles de varias ciudades de Irán luego de varias semanas, en medio del malestar que reina en la República Islámica desde hace meses, según videos difundidos el viernes.

Las manifestaciones, 40 días después de la ejecución de dos hombres bajo acusaciones derivadas de las protestas, revelan la persistencia de la furia en el país. Las protestas comenzaron tras la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, de 22 años, a manos de la policía de la moral y se han vuelto uno de los retos más graves a la teocracia iraní desde la Revolución Islámica de 1979.

Los videos del viernes mostraron marchas en Teherán, la capital, así como en las ciudades de Arak, Isfahan, Izeh, en la provincia de Khuzestan, y Karaj, informó el grupo iraní Activistas por los Derechos Humanos en Irán. The Associated Press no pudo verificar de inmediato los videos, muchos de los cuales eran borrosos o mostraban escenas nocturnas granuladas.

En las regiones kurdas del oeste de Irán, videos publicados en línea por la Organización Hengaw por los Derechos Humanos mostraron retenes incendiados en Sanandaj, que ha sido escenario de muchas protestas desde la muerte de Amini.

En un video de Hengaw, voces alteradas digitalmente gritan “¡Muera el dictador!”, una consigna que se ha escuchado reiteradamente en las manifestaciones, dirigida contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 83 años. En otros videos, presuntamente grabados en Teherán, se escuchan consignas similares y se ven policías antimotines fuertemente armados en las calles.

También hubo manifestaciones después de los oficios religiosos del viernes, grabadas en la provincia de Sistan y en Baluchestán, cerca de la frontera con Pakistán. Las manifestaciones contra el gobierno se han repetido los viernes en la provincia, de mayoría suní. El pueblo baluch se queja de que los gobernantes chiíes los tratan como ciudadanos de segunda clase.

La prensa estatal iraní no reconoció de inmediato las manifestaciones.

Desde que comenzaron, al menos 529 personas han muerto en las marchas, según Activistas por los Derechos Humanos en Irán. Las autoridades han detenido a 19.700 en medio de una represión violenta del disenso. No hay cifras oficiales, aunque semanas atrás el gobierno aparentemente reconoció que había arrestado a “decenas de miles” de personas.